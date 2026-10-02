Ιδιαίτερη σημασία είχε για την οικογένεια Καρέτσα η αναμέτρηση της Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία στην Τούμπα, με τον πατέρα του 18χρονου να μην μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Ξεχωριστή ήταν η βραδιά στην Τούμπα και για την οικογένεια του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο πατέρας του, Βάιος, βρέθηκε όπως σχεδόν σε κάθε ματς και παρακολούθησε τον 18χρονο με τη φανέλα της Ελλάδας, σε ένα γήπεδο που όπως είναι γνωστό έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά και των δύο.

Ο Βάιος Καρέτσας αμέσως μετά την αναμέτρηση της Γαλανόλευκης κόντρα στην Ολλανδία (2-2) ανέβασε στα social media μια φωτογραφία από την Τούμπα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Περήφανος να βλέπω τον γιο μου να παίζει σ' αυτό το γήπεδο».

Εξάλλου πολλές φορές ο 18χρονος έχει μιλήσει σε συνεντεύξεις του για το σημαίνει για αυτόν και την οικογένειά ο ΠΑΟΚ. Αφού τόσο ο 18χρονος παίκτης της Ντόρτμουντ όσο και ο πατέρας του έχουν εκφράσει πολλές φορές την αγάπη τους για τον Δικέφαλο του Βορρά.

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