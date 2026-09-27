Κέιν για χαμένο πέναλτι κόντρα στην Ισπανία: «Βρήκα την μπάλα και με τα δυο πόδια»

Για μια φάση που προκάλεσε αρκετή συζήτηση μίλησε ο Χάρι Κέιν σε δηλώσεις του μετά την ήττα από την Ισπανία στο «Γουέμπλεϊ» (3-2).

Η Αγγλία είχε είχει το πάνω χέρι απέναντι στην Ισπανία, όμως τελικά δεν κατάφερε να το κρατήσει το προβάδισμα και γνώρισε την ήττα από την πρωταθλήτρια κόσμου (3-2) στο Λονδίνο.

Σε δηλώσεις του μετά το ματς ο Χάρι Κέιν μίλησε για ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης, καθώς όταν το σκορ ήταν στο 2-1 υπέρ των Τριών λιονταριών, ο αρχηγός της ανέλαβε να εκτελέσει πέναλτι. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία να πάρει ακόμη μεγαλύτερο αέρα τερμάτων, όμως η προσπάθεια του κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Κέιν όπως ανέφερε χαρακτηριστικά δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως θα ήθελε, καθώς τη στιγμή που πήγε να χτυπήσει την μπάλα πάτησε άσχημα με το αριστερό και γλίστρησε: «Βρήκα την μπάλα και με τα δυο πόδια... Συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η ζωή του ποδοσφαιριστή και του επιθετικού. Δεν ήταν με το μέρος μου η τύχη στο δεύτερο ημίχρονο».

Δείτε το πέναλτι:

KANE MISSES FROM THE SPOT



Harry Kane misses a penalty as England lose 3-2 to Spain

pic.twitter.com/UFLqDzoSQY September 26, 2026

Βέβαια αξίζει να αναφέρουμε πως ακόμα και αν τελικά η έβρισκε το δρόμο για τα δίχτυα η φάση θα εξεταζότανε από τον VAR και, εφόσον επιβεβαιωνόταν η παράβαση, ο Χάρι Κέιν θα έπρεπε να εκτελέσει ξανά το πέναλτι. Ο λόγος είναι ο κανονισμός που προβλέπει επανάληψη όταν ο εκτελεστής βρίσκει άθελά του την μπάλα και με τα δύο πόδια.