Κέιν για χαμένο πέναλτι κόντρα στην Ισπανία: «Βρήκα την μπάλα και με τα δυο πόδια»
Η Αγγλία είχε είχει το πάνω χέρι απέναντι στην Ισπανία, όμως τελικά δεν κατάφερε να το κρατήσει το προβάδισμα και γνώρισε την ήττα από την πρωταθλήτρια κόσμου (3-2) στο Λονδίνο.
Σε δηλώσεις του μετά το ματς ο Χάρι Κέιν μίλησε για ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης, καθώς όταν το σκορ ήταν στο 2-1 υπέρ των Τριών λιονταριών, ο αρχηγός της ανέλαβε να εκτελέσει πέναλτι. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία να πάρει ακόμη μεγαλύτερο αέρα τερμάτων, όμως η προσπάθεια του κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.
Ο Κέιν όπως ανέφερε χαρακτηριστικά δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως θα ήθελε, καθώς τη στιγμή που πήγε να χτυπήσει την μπάλα πάτησε άσχημα με το αριστερό και γλίστρησε: «Βρήκα την μπάλα και με τα δυο πόδια... Συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η ζωή του ποδοσφαιριστή και του επιθετικού. Δεν ήταν με το μέρος μου η τύχη στο δεύτερο ημίχρονο».
Δείτε το πέναλτι:
KANE MISSES FROM THE SPOT
Harry Kane misses a penalty as England lose 3-2 to Spain
pic.twitter.com/UFLqDzoSQY— Football on Predict (@FConPredict) September 26, 2026
Βέβαια αξίζει να αναφέρουμε πως ακόμα και αν τελικά η έβρισκε το δρόμο για τα δίχτυα η φάση θα εξεταζότανε από τον VAR και, εφόσον επιβεβαιωνόταν η παράβαση, ο Χάρι Κέιν θα έπρεπε να εκτελέσει ξανά το πέναλτι. Ο λόγος είναι ο κανονισμός που προβλέπει επανάληψη όταν ο εκτελεστής βρίσκει άθελά του την μπάλα και με τα δύο πόδια.
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