Ισραήλ: «Το ποδόσφαιρο βγήκε κερδισμένο - Μην μας το κρατήσετε αν νικήσουμε»

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ισραήλ σχολίασε μέσω social media τα όσα έγιναν ενόψει της αναμέτρησης με την Ιρλανδία για το Nations League.

Μετά από μερικές ώρες αβεβαιότητας, επιβεβαιώθηκε εντέλει πως η κυριακάτικη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιρλανδία για τη League B του Nations League θα διεξαχθεί κανονικά. Από πλευράς Ιρλανδών, υπήρξαν διαβουλεύσεις αναφορικά με το αν θα κατέβουν στο ματς, αντιδρώντας στις ενέργειας των Ισραηλινών στη Γάζα, εντούτοις αποφασίστηκε πως θα δοθεί κανονικά το παρών.

Κάτι που έφερε την αντίδραση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ισραήλ, η οποία ανέφερε πως «το ποδόσφαιρο βγήκε κερδισμένο», ενώ παρακάτω διαβάζει κανείς: «Ελπίζουμε, φυσικά, να είμαστε εμείς η νικήτρια πλευρά και παρακαλούμε να μην μας το κρατήσετε».

Αναλυτικά:

Αυτό που μας χαροποιεί σήμερα είναι ότι το ποδόσφαιρο βγήκε κερδισμένο. Ο διαχωρισμός μεταξύ ποδοσφαίρου και πολιτικής πρέπει να διατηρηθεί. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση οδηγεί στο χάος και σε μια επικίνδυνη διολίσθηση, που μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για το άθλημα που όλοι αγαπάμε. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας και οι παίκτες της εθνικής ομάδας έπραξαν σωστά αναγνωρίζοντας αυτό - ακόμη κι αν χρειάστηκαν λίγο περισσότερο χρόνο απ' όσο θα έπρεπε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Αυτοί που σίγουρα έχασαν σήμερα είναι όσοι ήθελαν να εκφοβίσουν, να διχάσουν και να μετατρέψουν τον αγωνιστικό χώρο σε πολιτική αρένα. Η UEFA, η IFA και η Ιρλανδία στάθηκαν ενωμένες για να το αποτρέψουν. Ως οικοδέσποινα ομοσπονδία, είμαστε υπερήφανοι που η σέντρα θα γίνει αύριο στις 20:45 και ευχόμαστε να κερδίσει η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζουμε, φυσικά, να είμαστε εμείς η νικήτρια πλευρά και παρακαλούμε να μην μας το κρατήσετε…

Οι σημαίες θα υψωθούν, οι εθνικοί ύμνοι θα ακουστούν και οι παίκτες και οι προπονητές των δύο ομάδων θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν χειραψία και να δείξουν αμοιβαίο σεβασμό. Από τη δική μας πλευρά, αυτό θα γίνει αναμφίβολα, όπως πάντα. Παρότι η συγκεκριμένη φράση δεν έχει εβραϊκή προέλευση, είμαστε και πάλι χαρούμενοι να πούμε: Ας παίξουμε μπάλα!