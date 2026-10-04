Χαμός έγινε στην αναμέτρηση της Ιρλανδίας με το Ισραήλ που τελικά έγινε και... υπήρχαν καταγγελίες για φτύσιμο πριν το ημίχρονο.

Αν και υπήρχαν σκέψεις για μποϊκοτάζ για το ματς, αυτό τελικά έγινε και η ένταση φυσικά δεν έλειψε από την αναμέτρηση της Ιρλανδίας με το Ισραήλ, καθώς στο ημίχρονο μέλος του ιρλανδικού τεχνικού επιτελείου καταγγέλλει ότι δέχθηκε φτύσιμο από Ισραηλινό ποδοσφαιριστή.

Όπως χαρακτηριστικά μετέφερε ο δημοσιογράφος Μπεν Σάιμς, ο οποίος όπως αναφέρει βρίσκεται στο γήπεδο, ανέφερε ότι υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά των Ιρλανδών, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και αστυνομικοί, μαζί με μέλη της ασφάλειας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ ο διαιτητής χρειάστηκε να κατευνάσει τα πνεύματα ώστε να μην υπάρξει μεγαλύτερο θέμα στο ματς. Να υπογραμμίσουμε πως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής που φέρεται να εμπλέκεται, ενώ η καταγγελία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Update: A member of the Irish backroom staff alleges he was spat at by an Israeli player at half time here between Ireland and Israel. Serbian security and police were right beside the incident. — Ben Symes (@bensymes01) October 4, 2026

Αξίζει να αναφέρουμε πως οι ομάδες έχουν... προιστορια, αφού πριν καν τη σέντρα το κλίμα ήδη φορτωμένο. Ενώ μια μέρα πριν το ματς τα αίματα είχαν ανάψει, όταν στην συνέντευξη Τύπου της Ιρλανδίας ενόψει του αγώνα προβοκατόρικες ερωτήσεις Ισραηλινών δημοσιογράφων οδήγησαν στη διακοπή της διαδικασίας. Τότε χαρακτηριστικά είχε αναφερθεί στην αίθουσα τύπου:«Τι πιστεύετε για τους ανθρώπους που υποστηρίζετε; Η ιδεολογία τους βασίζεται στη δολοφονία. Μόλις αυτή την εβδομάδα, ένας από αυτούς προσπάθησε να σκοτώσει 170 Ισραηλινούς επιβάτες».