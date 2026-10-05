Ιρλανδία – Ισραήλ: Ο Κέλεχερ αρνήθηκε τη χειραψία με τον Πέρετζ!

Νέο επεισόδιο στην τεταμένη σχέση Ιρλανδίας και Ισραήλ, με τον Κέλεχερ να αρνείται τη χειραψία στον αρχηγό των Ισραηλινών, Πέρετζ.

Η ένταση που συνοδεύει τις αναμετρήσεις της Ιρλανδίας με το Ισραήλ συνεχίστηκε και στη Σερβία, με ακόμη ένα περιστατικό να προστίθεται σε όσα έχουν προηγηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρέθηκε ο Καοϊμίν Κέλεχερ. Λίγο πριν από τη σέντρα, κατά την καθιερωμένη συνάντηση των αρχηγών, ο Ιρλανδός τερματοφύλακας επέλεξε να μην ανταλλάξει χειραψία με τον Ντορ Πέρετζ, αποτυπώνοντας με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το φορτισμένο κλίμα γύρω από την αναμέτρηση.

No handshake between Caoimhin Kelleher and Dor Peretz. https://t.co/ardOUiGNYc October 4, 2026

Η αντιπαράθεση είχε αρχίσει από το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στο Nations League. Τότε, ο Μπαζούνου είχε αρνηθεί να αγωνιστεί ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα γεγονότα στη Γάζα, ενώ οι συμπαίκτες του εμφανίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη των θυμάτων του πολέμου και έσκυψαν τα κεφάλια κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ.

Η ένταση, πάντως, δεν περιορίστηκε στα όσα συνέβησαν πριν από τη σέντρα. Στην ανάπαυλα, η ιρλανδική πλευρά κατήγγειλε ότι μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας δέχθηκε φτύσιμο από Ισραηλινό ποδοσφαιριστή, προσθέτοντας ακόμη ένα επεισόδιο σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα.