Ο Σαγέντ Αμπού Φαρκί σκόραρε για το Ισραήλ απέναντι στην Αυστρία αλλά αποβλήθηκε μετά τον πανηγυρισμό του.

Ο Σαγέντ Αμπού Φαρκί ισοφάρισε για το Ισραήλ στο εκτός έδρας ματς με την Αυστρία εντούτοις δευτερόλεπτα αργότερα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, λόγω του πανηγυρισμού του.

Ο 20χρονος σέντερ φορ πήγε στο σημαιάκι του κόρνερ και το πήρε στο χέρι του, χρησιμοποιώντας το στη συνέχεια, κατά πολλούς, ως... όπλο και παριστάνοντας ότι πυροβολεί, με αποτέλεσμα να δεχτεί δεύτερη κίτρινη κάρτα και να μείνει εκτός αγώνα.

Βέβαια, υπάρχει και η θεωρία ότι ο επιθετικός των Κολοράντο Ράπιντς δεν έκανε αυτό, αλλά παρίστανε ότι χρησιμοποιεί τη στέκα του μπιλιάρδου, με τις απόψεις να διίστανται!

Αξίζει φυσικά να σημειωθεί ότι η δεύτερη κίτρινη κάρτα δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο σκόρερ αφαίρεσε το σημαιάκι του κόρνερ, κάτι το οποίο τιμωρείται αναλόγως.