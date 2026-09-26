Γεωργία: Τέλος μετά από 5,5 χρόνια ο Βίλι Σανιόλ

Γεωργία: Τέλος μετά από 5,5 χρόνια ο Βίλι Σανιόλ

Γιάννης Πολιάς
Γεωργία: Τέλος μετά από 5,5 χρόνια ο Βίλι Σανιόλ

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Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γεωργίας αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία της με τον Βίλι Σανιόλ μετά από 5,5 χρόνια.

Ο άνθρωπος που οδήγησε τη Γεωργία στους «16» του παρθενικού της Euro, το 2024, αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας μετά από 5,5 χρόνια. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας προχώρησε στον τερματισμό της συνεργασίας της με τον Βίλι Σανιόλ, ο οποίος αποχωρεί μετά την απροσδόκητη εντός έδρας ήττα από τη Βόρεια Ιρλανδία για το Nations League.

Στη θέση του Γάλλου κόουτς, επιστρέφει ο προκάτοχός του, Ραμάζ Σβανάτζε, ο οποίος είχε διατελέσει ομοσπονδιακός τεχνικός και μεταξύ 2020 και 2021, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια την Κ21 της Γεωργίας. Ο Σανιόλ φεύγει έχοντας καταγράψει 25 νίκες, 11 ισοπαλίες και 23 ήττες στον πάγκο των Γεωργιανών, που μπαίνει πλέον στη νέα εποχή.

@Photo credits: Associated Press
     

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