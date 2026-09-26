Γεωργία: Τέλος μετά από 5,5 χρόνια ο Βίλι Σανιόλ
Ο άνθρωπος που οδήγησε τη Γεωργία στους «16» του παρθενικού της Euro, το 2024, αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας μετά από 5,5 χρόνια. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας προχώρησε στον τερματισμό της συνεργασίας της με τον Βίλι Σανιόλ, ο οποίος αποχωρεί μετά την απροσδόκητη εντός έδρας ήττα από τη Βόρεια Ιρλανδία για το Nations League.
Στη θέση του Γάλλου κόουτς, επιστρέφει ο προκάτοχός του, Ραμάζ Σβανάτζε, ο οποίος είχε διατελέσει ομοσπονδιακός τεχνικός και μεταξύ 2020 και 2021, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια την Κ21 της Γεωργίας. Ο Σανιόλ φεύγει έχοντας καταγράψει 25 νίκες, 11 ισοπαλίες και 23 ήττες στον πάγκο των Γεωργιανών, που μπαίνει πλέον στη νέα εποχή.
Sélectionneur de la Géorgie depuis 2021, Willy Sagnol limogé après une défaite contre l'Irlande du Nord en Ligue des nations— L'Équipe (@lequipe) September 26, 2026
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