Ταουσιάνης: «Συγχαρητήρια στους παίκτες για τη νίκη και τη νοοτροπία που δείχνουν»

Ο τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάννης μετά τη νίκη επί της Γεωργίας στάθηκε στην νοοτροπία που έδειξαν οι παίκτες του και τους έδωσε συγχαρητήρια.

Η Εθνική Ελπίδων πέρασες από την Τιφλίδα επικρατώντας με 3-0 της Γεωργίας και έμεινε... ζωντανή ακόμα και για να είναι η καλύτερη δεύτερη των ομίλων και να προκριθεί απευθείας στην τελική φάση του Euro U21.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Γιάννης Ταουσιάνης ανέφερε τα εξής: ««Απέναντι σ' ένα ανταγωνιστικό και μαχητικό αντίπαλο και έναν αγωνιστικό χώρο που δυσκόλευε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών, χαιρόμαστε που κατακτήσαμε τη νίκη, κάνοντας σε μεγάλα διαστήματα καλό παιχνίδι, βασισμένο στις αγωνιστικές μας αρχές.

Σαφώς και ο αντίπαλος, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, μάς δημιούργησε στιγμές ανησυχίας, στις οποίες η αμυντική μας γραμμή αντέδρασε με επιτυχία. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας για τη νίκη, το καλό παιχνίδι και τη νοοτροπία που δείχνουν σαν γκρουπ.

Το πρώτο βήμα στέφθηκε με επιτυχία και μέσα από την προετοιμασία των επόμενων ημερών αποσκοπούμε να κάνουμε το ίδιο και στον επόμενο αγώνα απέναντι στη Λετονία».