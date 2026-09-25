Μεγάλη νίκη για το Βέλγιο, που λύγισε με 2-0 την Ιταλία εκτός έδρας, την ώρα που η Γαλλία επικρατούσε 1-0 της Τουρκίας στο ντεμπούτο Ζιντάν.

League A - 1ος όμιλος

Κάθε... πέρυσι και καλύτερα για την Ιταλία, που στην επιστροφή του Ρομπέρτο Μαντσίνι, ηττήθηκε 2-0 εντός έδρας από το Βέλγιο, με τον Μαρκ Φαν Μπόμελ να κάνει εξαιρετικό ντεμπούτο. Οι Κόκκινοι Διάβολοι κυριάρχησαν στο πρώτο μέρος και προηγήθηκαν με εξαιρετικό γκολ του Γκοντς στο 20ό λεπτό, με τον Ντοναρούμα να κρατάει στη συνέχεια την ομάδα του μέσα στο ματς με σειρά σπουδαίων επεμβάσεων. Στο δεύτερο μέρος, οι Ατζούρι ήταν πολύ πιο δραστήριοι, εντούτοις είδαν τον Λουκεμπάκιο να διπλασιάζει τα τέρματα των φιλοξενούμενων με φοβερό σουτ στο 69' και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Με το δεξί ξεκίνησε και η Γαλλία στην εποχή Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς νίκησε 1-0 εκτός έδρας την Τουρκία. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τους Τρικολόρ να έχουν την υπεροχή αλλά να μην καταφέρνουν να τη μετουσιώσουν σε γκολ. Κάτι που άλλαξε στο 54', όταν ο Μπαπέ άνοιξε το σκορ με ωραίο σουτ μετά από λάθος στην αντίπαλη άμυνα - με τον σκόρερ ωστόσο να αποχωρεί με ενοχλήσεις αμέσως μετά.

Αποτελέσματα

Ιταλία-Βέλγιο 0-2

Τουρκία-Γαλλία 0-1

Βαθμολογία

Βέλγιο 3 (2-0) Γαλλία 3 (1-0 Τουρκία 0 (0-1) Ιταλία 0 (0-2)

Επόμενη αγωνιστική (28/9)

Βέλγιο-Γαλλία (21:45)

Τουρκία-Ιταλία (21:45)

League B - 2ος όμιλος

Πέρασε από τη Βουδαπέστη η Ουκρανία, που επικράτησε 1-0 της Ουγγαρίας και έκανε ξεκίνημα με το δεξί στο Nations League. Ο Σίκαν έκρινε το ματς στο 42', με τον Βιτάλις της ΑΕΚ να παίζει στο πρώτο μέρος για τους Μαγυάρους και τον Ζούμπκοφ να μένει στον πάγκο για τους νικητές.

Νωρίτερα, η Βόρεια Ιρλανδία πήρε σπουδαίο διπλό, 1-0, ενάντια στη Γεωργία, χάρη σε γκολ του Τσαρλς στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων! Κι αυτό με τους Γεωργιανούς να έχουν χάσει πέναλτι με τον Κβαρατσχέλια στο 65', χάνοντας μία σπουδαία ευκαιρία να προηγηθούν.

Αποτελέσματα

Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία 0-1

Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1

Βαθμολογία

Ουκρανία 3 (1-0) Βόρεια Ιρλανδία 3 (1-0) Ουγγαρία 0 (0-1) Γεωργία 0 (0-1)

Επόμενη αγωνιστική (28/9)

Γεωργία-Ουκρανία (19:00)

Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία (21:45)

League B - 4ος Όμιλος

Κορυφή με το καλησπέρα του Nations League έπιασε η Σουηδία. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν 2-1 επί της Ρουμανίας του Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ (αγωνίστηκε βασικός στην αναμέτρηση) και βρέθηκαν από την 1η αγωνιστική στην κορυφή του γκρουπ. Ο Ίσακ άνοιξε το σκορ στο 20΄, προτού οι φιλοξενούμενοι ισοφαρίσουν με τον Μαν στο 29΄. Οι Σουηδοί ωστόσο δεν είχαν πει την τελευταία τους λέηξη και βρήκαν το γκολ της νίκης με τον Γιόκερες στο 43΄. Μια νίκη που τους χάρισε την πρωτιά στον όμιλο, μιας και στο έτερο ματς Πολωνία και Βοσνία Ερζεγοβίνη έμειναν στο 0-0 σε ένα άγευστο ματς και περιοσρίστηκαν στον βαθμό της ισοπαλίας.

Αποτελέσματα

Πολωνία - Βοσνία Ερζεγοβίνη 0-0

Σουηδία - Ρουμανία 2-1

Βαθμολογία

Σουηδία 3 (2-1) Πολωνία 1 (0-0) Βοσνία Ερζεγοβίνη 1 (0-0) Ρουμανία 0 (1-2)

Επόμενη αγωνιστική (28/9)

Ρουμανία - Βοσνία Ερζεγοβίνη (21:45)

Σουηδία - Πολωνία (21:45)

League C - 2ος Όμιλος

Κακό ξεκίνημα για την Κύπρο στο Nations League. Αν και προηγήθηκε στο σκορ, τελικά το Μαυροβούνιο κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς στην έδρα του και να πάρει τη νίκη με 2-1 για να πανηγυρίσει μια νικηφόρα πρεμιέρα. Το γκολ του Έντουαρντς στο 55΄μπορεί να έβαλε σε θέση οδηγού τους Κύπριους, όμως οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ανατροπή. Αρχικά στο 66΄ο Κρστόβιτς ισοφάρισε από την άσπρη βούλα, προτού ο Οσμάιτς ολοκληρώσει την ανατροπή και χαρίσει τη νίκη με 2-1.

Νωρίτερα η Αρμενία μπήκε με το δεξίσ τη διοργάνωση, καθώς επικράτησε με 2-0 επί της Λετονίας. Με τον Τικνιζιάν του Ολυμπιακού στο αρχικό σχήμα, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 31΄με τον Χαρουτουνιάν. Το τρίποντο κλείδωσε στο 75΄ο Γκαρμπιάν, ο οποίος βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Αποτελέσματα

Αρμενία - Λετονία 2-0

Μαυροβούνιο - Κύπρος 2-1

Βαθμολογία

Αρμενία 3 (2-0) Μαυροβούνιο 3 (2-1) Κύπρος 0 (1-2) Λετονία 0 (0-2)

Επόμενη αγωνιστική (28/9)