Γεωργία Κ21 - Ελλάδα Κ21 0-3: Τα highlights της αναμέτρησης
Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει να ελπίζει στην απευθείας πρόκριση του Euro U21 μετά το εύκολο διπλό επί της Γεωργίας στην Τιφλίδα με 0-3.
Δύο γρήγορα και πολύ όμορφα γκολ από Άλεν και Μπακούλα έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στη γαλανόλευκη, με τον Πνευμονίδη στο δεύτερο μέρος να διαμορφώνει το τελικό 0-3.
Ο Κοντούρης αποχώρησε τραυματίας με ενοχλήσεις στο γόνατο και έγινε αναγκαστική αλλαγή.
Δείτε τα τρία γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης:
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