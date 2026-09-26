Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από το 0-3 της Εθνικής Ελλάδας των Ελπίδων στην Τιφλίδα.

Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει να ελπίζει στην απευθείας πρόκριση του Euro U21 μετά το εύκολο διπλό επί της Γεωργίας στην Τιφλίδα με 0-3.

Δύο γρήγορα και πολύ όμορφα γκολ από Άλεν και Μπακούλα έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στη γαλανόλευκη, με τον Πνευμονίδη στο δεύτερο μέρος να διαμορφώνει το τελικό 0-3.

Ο Κοντούρης αποχώρησε τραυματίας με ενοχλήσεις στο γόνατο και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Δείτε τα τρία γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης: