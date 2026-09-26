Ο Ουσμάν Ντεμπελέ προσκλήθηκε από την Όλνταμ να επισκεφτεί το γήπεδό της, με τον λόγο να αφορά το Football Manager...

Μπορεί ο Ουσμάν Ντεμπελέ να έχει μετατραπεί στον παικταρά ολκής που όφειλε να γίνει από τότε που πήγε στην Παρί Σεν Ζερμέν, εντούτοις δεν ξεχνάει κανείς εύκολα τις περιπέτειές του στην Μπαρτσελόνα, όπου φερόταν να αργούσε στις προπονήσεις επειδή έπαιζε βιντεοπαιχνίδια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες...

Τώρα, η αγάπη του για το gaming του εξασφάλισε μία απροσδόκητη πρόσκληση για το γήπεδο της... Όλνταμ, οι άνθρωποι της οποίας τον προσκάλεσαν στο Boundary Park μετά από ένα ξεκαρδιστικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον Γάλλο κάτοχο της Χρυσής Μπάλας!

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή The Football Interview του BBC, ο παρουσιαστής σύστησε στον Ντεμπελέ ένα από τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου, που ανέφερε ότι είναι φίλος της ομάδας της League Two, με τον 29χρονο μεσοεπιθετικό να αντιδρά με επικό τρόπο, υπό την ατάκα «παίζει Football Manager, οπότε ξέρει όλες τις ομάδες» από τον δημοσιογράφο.

Με το εν λόγω βίντεο να γίνεται viral, η διοίκηση της Αθλέτικ άδραξε την ευκαιρία να προσκαλέσει μέσω social media τον δις πρωταθλητή Ευρώπης στο γήπεδό της, με όλους τους ρομαντικούς να ευελπιστούν βαθιά μέσα τους ο Γάλλος να ανταποκριθεί θετικά στο κάλεσμα...