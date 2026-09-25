Εθνική Τουρκίας: Προσέγγισε τον Ντεσάν
Η απογοητευτική πορεία της Τουρκίας στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον νυν τεχνικό της εθνικής ομάδας, Βιτσένζο Μοντέλα, με τα παιχνίδια του Nations League που έρχονται να είναι η τελευταία ευκαιρία του Ιταλού προπονητή να σώσει τη δουλειά του.
Ωστόσο η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας έχει ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση του αντικαταστάτη του και όπως φαίνεται στοχεύει ψηλά. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η γαλλική «Figaro», η Τουρκία προσέγγισε πρόσφατα τον Ντιντιέ Ντεσάν, προσφέροντας του την θέση του προπονητή του ομοσπονδιακού συγκροτήματος.
Ωστόσο, ο τεχνικός που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 απέρριψε την πρόταση, καθώς δεν βιάζεται να επιστρέψει από τις διακοπές του και αντίθετα περιμένει την τέλεια ευκαιρία.
🚨 Didier Deschamps has received an offer to become the new manager of the Turkish national team. 🤯🇹🇷— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 25, 2026
Deschamps turned down the proposal and would prefer to take his time before returning to management. ⏳
(Source: Le Figaro) pic.twitter.com/SpyYUas3K7
Θυμίζοντας πως ο Ντεσάν αποχώρησε από την εθνική ομάδα της Γαλλίας μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής, τερματίζοντας μια λαμπρή 14χρονη θητεία, στην οποία κατέκτησε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα Nations League, ενώ παράλληλα έφτασε σε 4 τελικούς και 6 ημιτελικούς.
Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε παρατεταμένες διακοπές, παρ' όλα αυτά, δημοσιεύματα από τη Γαλλία αναφέρουν πως ο 57χρόνος τεχνικός θα μπορούσε να επιστρέψει στην προπονητική από την ερχόμενη σεζόν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.