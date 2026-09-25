Γαλλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο πρώην προπονητής των «τρικολόρ», Ντιντιέ Ντεσάν, προσεγγίστηκε από την Τουρκία για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Η απογοητευτική πορεία της Τουρκίας στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον νυν τεχνικό της εθνικής ομάδας, Βιτσένζο Μοντέλα, με τα παιχνίδια του Nations League που έρχονται να είναι η τελευταία ευκαιρία του Ιταλού προπονητή να σώσει τη δουλειά του.

Ωστόσο η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας έχει ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση του αντικαταστάτη του και όπως φαίνεται στοχεύει ψηλά. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η γαλλική «Figaro», η Τουρκία προσέγγισε πρόσφατα τον Ντιντιέ Ντεσάν, προσφέροντας του την θέση του προπονητή του ομοσπονδιακού συγκροτήματος.

Ωστόσο, ο τεχνικός που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 απέρριψε την πρόταση, καθώς δεν βιάζεται να επιστρέψει από τις διακοπές του και αντίθετα περιμένει την τέλεια ευκαιρία.

🚨 Didier Deschamps has received an offer to become the new manager of the Turkish national team. 🤯🇹🇷



Deschamps turned down the proposal and would prefer to take his time before returning to management. ⏳



(Source: Le Figaro) pic.twitter.com/SpyYUas3K7 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 25, 2026

Θυμίζοντας πως ο Ντεσάν αποχώρησε από την εθνική ομάδα της Γαλλίας μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής, τερματίζοντας μια λαμπρή 14χρονη θητεία, στην οποία κατέκτησε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα Nations League, ενώ παράλληλα έφτασε σε 4 τελικούς και 6 ημιτελικούς.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε παρατεταμένες διακοπές, παρ' όλα αυτά, δημοσιεύματα από τη Γαλλία αναφέρουν πως ο 57χρόνος τεχνικός θα μπορούσε να επιστρέψει στην προπονητική από την ερχόμενη σεζόν.