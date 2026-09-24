Ο Κιλιάν Μπαπέ ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τη Nike, ωστόσο η εταιρία βρήκε έναν έξυπνο τρόπο να συνεχίζει να κερδίζει από αυτόν.

Ολοκληρώθηκε τις περασμένες ημέρες η μακροχρόνια συνεργασία του Κιλιάν Μπαπέ με την εταιρία αθλητικών ειδών που τον «έντυνε» εδώ και πολλά χρόνια, τη Nike.

Ο Γάλλος σούπερ-σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε 10ετές συμβόλαιο με την ελβετική On, αφήνοντας τη Nike έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια και έχοντας συνδεθεί για τα καλά με τη σειρά παπουτσιών Mercurial. Μάλιστα, στο Κυριακάτικο (20/9) ντέρμπι με την Ατλέτικο στο Μετροπολιτάνο, ο 27χρονος επέλεξε να φορέσει ένα υπόδημα ολόλευκο, το μοντέλο «white-out», προκειμένου να μην είναι εμφανές το σήμα της Nike.

Παράλληλα, το κάλυψε (σσ το σήμα) με λευκή ταινία, καθώς υπάρχει πάνω στο παπούτσι σε ανοιχτό γαλάζιο χρώμα. Παρόλα αυτά, η εταιρία-κολοσσός αθλητικών ειδών βρήκε έναν πανέξυπνο τρόπο να βγάλει χρήματα από αυτή του την ενέργεια.

Συγκεκριμένα, διέθεσε μια παρόμοια, ολόλευκη εκδοχή του παπουτσιού ως βασική επιλογή στην πλατφόρμα «Nike By You», με τη σήμανση «Just In» (νέα άφιξη), χωρίς καμία άμεση αναφορά στον Μπαπέ και με τιμή πώλησης τα 380 ευρώ!