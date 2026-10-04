Εθνική: Ο Ζαφείρης χάνει το Ολλανδία - Ελλάδα λόγω καρτών
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Ο μέσος του ΠΑΟΚ κιτρινίστηκε στο παιχνίδι με τη Γερμανία και έτσι θα λείψει από τον αγώνα με την Ολλανδία.
Από τους βασικούς Έλληνες διεθνείς με τη Γερμανία (στο Ελλάδα - Γερμανία) στο όριο καρτών ήταν πριν τον αγώνα οι Τζολάκης, Σάλιακας, Ζαφείρης και Κουρμπέλης. Εξ αυτών ο Ζαφείρης - ο διεθνής παίκτης του ΠΑΟΚ - είδε κίτρινη και έτσι θα χάσει το Ολλανδία - Ελλάδα στις 13 Νοεμβρίου. Το παιχνίδι αυτό με τους Οράνιε είναι και το επόμενο χρονικά στο Nations League για την Εθνική μας.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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