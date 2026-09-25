Η Εθνική μοιράστηκε με τον κόσμο την παρακάμερα από τη νίκη της κόντρα στη Σερβία στο Nations League, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να εμψυχώνει τους συμπαίκτες του πριν τη σέντρα.

Η Εθνική έκανε το καθήκον της απέναντι στη Σερβία και ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη League A του Nations League. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, η «γαλανόλευκη» αντέδρασε και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 ύστερα από ανατροπή στην επανάληψη.

Λίγες ώρες μετά το «διπλό» στο Βελιγράδι, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δημοσίευσε την παρακάμερα από την αναμέτρηση, όπου είναι έκδηλη η χαρά των διεθνών μας για τη νικηφόρα πρεμιέρα στη διοργάνωση.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, μια από τις ηγετικές μορφές της ομάδας, μίλησε στα αποδυτήρια στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές υπενθυμίζοντάς τους ποια είναι η αποστολή τους και εμψυχώνοντάς τους πριν μπουν στον αγωνιστικό χώρο να παίξουν.

«Έχουμε μιλήσει αρκετά, ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνουμε, πάμε δυνατά. Το ταλέντο δεν φτάνει, χρειάζεται πάθος, συγκέντρωση προσωπικότητα. Πάμε όλοι μαζί!», είπε χαρακτηριστικά στους συμπαίκτες του ο στράικερ της Μπενφίκα.

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