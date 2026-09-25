Με προπόνηση ολοκληρώθηκε η παρουσία της Εθνικής Ελλάδος στη Σερβία, έχοντας προγραμματισμένη πτήση για τη Γερμανία στις 17:00 (τοπική). Αποστολή - Βελιγράδι: Γιώργος Σακελλαρίου.

Η Εθνική Ελλάδος ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το ταξίδι της στο Nations League καθώς επικράτησε με σπουδαία ανατροπή της Σερβίας (2-1) και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στην εκτός έδρας μάχη με τη Γερμανία.

Οι παίκτες που δεν έπαιξαν ή μπήκαν ως αλλαγή ακολούθησαν κανονικό πρόγραμμα προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του «Μαρακανά» ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης στο ξενοδοχείο.

Η παραμονή της Εθνικής μας στο Βελιγράδι θα ολοκληρωθεί απόψε το απόγευμα καθώς στις 17:00 (τοπική) είναι προγραμματισμένη η πτήση από τη Σερβία στη Γερμανία.