Γερμανία - Ελλάδα: Γνώριμος Άγγλος διαιτητής στη 2η αγωνιστική του Nations League
Η Εθνική μας ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη League A του Νations League επικρατώντας 2-1 της Σερβίας στο Βελιγράδι ύστερα από ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει τώρα δύσκολο έργο απέναντι στη Γερμανία, την οποία αντιμετωπίζει στην έδρα της την ερχόμενη Κυριακή (27/9) στις 21:45.
Η UEFA όρισε τους διαιτητές του παιχνιδιού, με τον Άγγλο Κρις Κάβανα να διευθύνει το ματς. Ο ίδιος στο παρελθόν είχε σφυρίξει στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ στις 15 Αυγούστου του 2024 για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί το «τριφύλλι» επικράτησε με 1-0 στην κανονική διάρκεια και η πρόκρισή του κρίθηκε τελικά διαδικασία των πέναλτι.
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Νταν Κουκ και Άλεξ Τζέιμς, ενώ 4ος θα είναι ο Τόμας Μπράμαλ. Ως VAR ορίστηκε ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας και AVAR ο Άντριου Μάντλεϊ.
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