Εθνική Ελλάδας: Η ανακοίνωση για τα εισιτήρια με Ολλανδία και Γερμανία
Στη διάθεση του κοινού πρόκειται να τεθούν τα εισιτήρια για τα επερχόμενα, εντός έδρας παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Nations League.
Η Γαλανόλευκη μετά το σπουδαίο διπλό στο Βελιγράδι με 1-2 επί της Σερβίας, ταξιδεύει στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει τα Πάντσερ το βράδυ της Κυριακής (27/9) με στόχο φυσικά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακολουθούν δυο εντός έδρας αναμετρήσεις, με Ολλανδία (1/10) και ξανά το σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ (4/10), αμφότερα στο γήπεδο της Τούμπας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΟ, τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 διαδικτυακά, ενώ οι τιμές κυμαίνονται από 20 έως 50 ευρώ (κανονικό εισιτήριο) και 10 έως 25 ευρώ (παιδικό).
Η ενημέρωση:
Στο ιστορικό γήπεδο της Τούμπας, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει δύο από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές Εθνικές Ομάδες, σε αναμετρήσεις που αναμένεται να καθηλώσουν τους φίλους του ποδοσφαίρου και υπόσχονται πολλές συγκινήσεις. Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων:
Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)
Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)
Κλείσε τη θέση σου!
Η διάθεση των εισιτηρίων για τις δύο αναμετρήσεις αρχίζει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 στις 11:00 αποκλειστικά από το pame-ethniki και θα συνεχιστεί μέχρι την εξάντλησή τους, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα την έναρξη των αντίστοιχων αγώνων.
Τιμές εισιτηριών:
Θύρα 1: Κανονικό - 50 ευρώ, Παιδικό 25 ευρώ
Θύρες 2,3: Κανονικό - 40 ευρώ, Παιδικό 20 ευρώ
Θύρες 4, 4Α: Κανονικό -15 ευρώ
Θύρες 5,6: Κανονικό - 30 ευρώ, Παιδικό 15 ευρώ
Θύρες 7, 7Α: Κανονικό - 20 ευρώ, Παιδικό 10 ευρώ
*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων.
Τρόπος παραλαβής εισιτηρίου
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο email που έχει δηλωθεί.
Για την είσοδό του στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code στο κινητό του είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου του σε εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εισιτήριο.
Διευκρινίσεις σχετικά με τα εισιτήρια:
- Η θύρα 8 θα διατεθεί στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.
- Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο αγώνα.
- Δεν απαιτείται η ταυτοποίηση/προσθήκη του εισιτήριου στο Gov.gr Wallet.
- Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν & θα πρέπει να κατέχουν κανονικά εισιτήριο καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο. Για τα παιδιά έως και 15 ετών, ισχύει ειδική προνομιακή τιμή υπό την προϋπόθεση ότι θα επιλεγεί η κατηγορία εισιτηρίου "ΠΑΙΔΙΚΟ" & θα καταχωριστεί έγκυρο ΑΜΚΑ του παιδιού.
- Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
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