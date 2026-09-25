Σε κυκλοφορία θα βγουν τα εισιτήρια της Εθνικής Ελλάδας, για τα εντός έδρας παιχνίδια με Ολλανδία (1/10) και Γερμανία (4/10).

Στη διάθεση του κοινού πρόκειται να τεθούν τα εισιτήρια για τα επερχόμενα, εντός έδρας παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Nations League.

Η Γαλανόλευκη μετά το σπουδαίο διπλό στο Βελιγράδι με 1-2 επί της Σερβίας, ταξιδεύει στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει τα Πάντσερ το βράδυ της Κυριακής (27/9) με στόχο φυσικά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακολουθούν δυο εντός έδρας αναμετρήσεις, με Ολλανδία (1/10) και ξανά το σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ (4/10), αμφότερα στο γήπεδο της Τούμπας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΟ, τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 διαδικτυακά, ενώ οι τιμές κυμαίνονται από 20 έως 50 ευρώ (κανονικό εισιτήριο) και 10 έως 25 ευρώ (παιδικό).

Η ενημέρωση:

Στο ιστορικό γήπεδο της Τούμπας, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει δύο από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές Εθνικές Ομάδες, σε αναμετρήσεις που αναμένεται να καθηλώσουν τους φίλους του ποδοσφαίρου και υπόσχονται πολλές συγκινήσεις. Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων:

Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)

Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)

Κλείσε τη θέση σου!

Η διάθεση των εισιτηρίων για τις δύο αναμετρήσεις αρχίζει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 στις 11:00 αποκλειστικά από το pame-ethniki και θα συνεχιστεί μέχρι την εξάντλησή τους, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα την έναρξη των αντίστοιχων αγώνων.

Τιμές εισιτηριών:

Θύρα 1: Κανονικό - 50 ευρώ, Παιδικό 25 ευρώ

Θύρες 2,3: Κανονικό - 40 ευρώ, Παιδικό 20 ευρώ

Θύρες 4, 4Α: Κανονικό -15 ευρώ

Θύρες 5,6: Κανονικό - 30 ευρώ, Παιδικό 15 ευρώ

Θύρες 7, 7Α: Κανονικό - 20 ευρώ, Παιδικό 10 ευρώ

*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων.

Τρόπος παραλαβής εισιτηρίου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο email που έχει δηλωθεί.

Για την είσοδό του στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code στο κινητό του είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου του σε εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα εισιτήρια: