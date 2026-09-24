Σούπερ Χάαλαντ και στο Nations League!

Ο Νορβηγός έκανε τα πάντα στη νίκη της Νορβηγίας κόντρα στη Δανία, ενώ με το δεξί στη διοργάνωση μπήκε και η Πορτογαλία.

Η Πορτογαλία έκανε το πρώτο βήμα για την υπεράσπιση των σκήπτρων της στο Nations League, ξεπερνώντας με 1-0 το εμπόδιο της Ουαλίας στο «Ζοζέ Αλβαλάδε». Ετσι, ο Χόρχε Ζεσούς συνδύασε με νίκη το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία των Ιβήρων. Τη διαφορά έκανε ο Ζοάο Φέλιξ, ο οποίος αξιοποίησε την ασίστ του Μέντες και πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Η Πορτογαλία ήταν καλύτερη και είχε αρκετές ευκαιρίες για να διευρύνει το προβάδισμά της. Μάλιστα, στο 59' σκόραρε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ωστόσο το τέρμα του, δεν μέτρησε, καθώς μετά την παρέμβαση του VAR υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.

Στη... μάχη του Όσλο, Νορβηγία επικράτησε 3-2 της Δανίας σε ένα παιχνίδι με διαδοχικές εναλλαγές. Οι Νορβηγοί αιφνιδίασαν τους φιλοξενούμενους και μέσα σε μόλις πέντε λεπτά βρήκαν δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τους Όσκαρ Μπομπ και Έρλινγκ Χάαλαντ.

Οι Δανοί δεν άφησαν το παιχνίδι, πέρασαν στην αντεπίθεση, κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα και έφεραν τα πάνω - κάτω. Ο Ντάμσγκααρντ μείωσε σε 2-1 στο 25', ενώ ο Χόιλουντ ισοφάρισε στο 60', βάζοντας ξανά τα πάντα σε ανοιχτή βάση. Ωστόσο, τη μοίρα του ματς έκρινε ο Χάαλαντ, μιας και ο φορ της Σίτι, σκόραρε για δεύτερη φορά στο 74' και χάρισε στη Νορβηγία τη νίκη με 3-2.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Αυστρία έκανε πειστική πρεμιέρα στη League B, επικρατώντας με 3-1 του Ισραήλ, ενώ το Κόσοβο πήρε το τρίποντο απέναντι στην Ιρλανδία με 1-0. Στη League D, η Λιθουανία ξεκίνησε επίσης νικηφόρα τις υποχρεώσεις της, φεύγοντας με σημαντικό «διπλό» και σκορ 2-0.

Τα αποτελέσματα

Ολλανδία – Γερμανία1-1

Σερβία – Ελλάδα1-2

Νορβηγία – Δανία 3-1

Πορτογαλία – Ουαλία 1-0

Αυστρία – Ισραήλ 3-1

Κόσοβο – Ιρλανδία 1-0

Λιχτενστάιν – Λιθουανία 0-2

Ανδόρα – Μάλτα 1-2