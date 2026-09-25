Πώς αντέδρασαν τα σερβικά μέσα στη νίκη της Εθνικής: «Ιστορικό καζο - Η Ελλάδα πάγωσε τη Σερβία»

Η Εθνική μας ομάδα κέρδισε με ανατροπή την Σερβία στο Βελιγράδι, με τα μέσα της γηπεδούχου χώρας να σχολιάζουν με... καυστικό τρόπο την ήττα τους.

Η Ελλάδα ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις της στη φετινή έκδοση του UEFA Nations League, καθώς επικράτησε με 2-1 με ανατροπή της Σερβίας στο Βελιγράδι, πετυχαίνοντας ένα πολύ σημαντικό τρίποντο.

Οι Σέρβοι προηγήθηκαν νωρίς χάρη στο γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο οι Χρήστος Τζόλης και Τάσος Δουβίκας με δύο τέρματα στα τελευταία λεπτά του αγώνα υπέγραψαν την τρομέρη νίκη της εθνικής μας.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε την τέλεια απόδραση από το «Μαρακανά» του Βελιγραδίου, ρίχνοντας στο καναβάτσο την Σερβία, με τα μέσα της γηπεδούχου χώρας να σχολιάζουν με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο την ήττα της ομάδας τους.

Για παράδειγμα η Mozzart Sport έκανε λόγο για σεμινάριο της Ελλάδας απέναντι στη Σερβία. «Καταποντισμός στο Μαρακανά! Ελληνικό σεμινάριο ποδοσφαίρου, η Σερβία γλίστρησε με το καλημέρα στο Nations League», έγραφε χαρακτηριστικά το σημερινό της εξώφυλλο.

Potop na Marakani! Grčki čas fudbala, Srbija odmah proklizala u Ligi nacija https://t.co/ULBGkxYd51 # via @MozzartSport September 24, 2026

Τα περισσότερα μέσα της χώρας στάθηκαν περίπου στο ίδιο μήκος κύματος, με την Novosti να γράφει «Τραγωδία των Αετών! Οι Έλληνες σόκαραν τη Σερβία με γκολ στο τελευταίο λεπτό». Το Sportal.sr στάθηκε στο τακτικό πλάνο του Γιοβάνοβιτς, σημειώνοντας: «Σοκαριστική ήττα της Σερβίας, η Ελλάδα έκανε ανατροπή στο Μαρακανά στο τελευταίο λεπτό! Ο Γιοβάνοβιτς νίκησε τακτικά τον Παούνοβιτς, που οπισθοχώρησε όταν δεν έπρεπε».

TRAGEDIJA SRBIJE NA STARTU LIGE NACIJA: Grci u poslednjim sekundama stigli do pobede na Marakanihttps://t.co/7LdCRMCZbr — Kurir (@KurirVesti) September 24, 2026

Η Telegraf έκανε λόγο για τραγωδία, τονίζοντας: «Τραγωδία της Σερβίας στο Μαρακανά, η Ελλάδα γκρέμισε τους Αετούς στο 95'». Για τραγωδία μίλησε και η Kurir, η οποία ανέφερε: «Τραγωδία της Σερβίας στην έναρξη του Nations League: Οι Έλληνες έφτασαν στη νίκη στο Μαρακανά στα τελευταία δευτερόλεπτα», ενώ ο πιο... ευρηματικός τίτλος ανήκει στο Sportske.net που έγραψε: «Κρύο ντους για τη Σερβία, αλλά όχι από τη βροχή».