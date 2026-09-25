Ζίβκοβιτς και Ζαφείρης συναντήθηκαν στα αποδυτήρια, τα είπαν για αρκετή ώρα και αντάλλαξαν φανέλες.

Η Εθνική μας ομάδα επικράτησε εκτός έδρας της Σερβίας, σε έναν αγώνα όπου δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν στην αρχική ενδεκάδα (Ζαφείρης – Ζίβκοβιτς) και ένας αγωνίστηκε ως αλλαγή (Μιχαηλίδης).

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι δύο πρώτοι είχαν την ευκαιρία να τα πουν στην είσοδο των αποδυτηρίων και να ανταλλάξουν τις φανέλες τους, αφήνοντας πίσω τους τη μάχη που έδωσαν ως αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο.