Το σπουδαίο διπλό της Εθνικής Ελλάδος είχε διάφορους πρωταγωνιστές αλλά οι αριθμοί που έκαναν Ζαφείρης και Κουρμπέλης στη μεσαία γραμμή άγγιξαν το... τέλειο.

Με το... δεξί ξεκίνησε το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League καθώς η χώρα μας πέτυχε μία σπουδαία ανατροπή στην έδρα της Σερβίας, επικράτησε με 2-1 και πήρε ήδη τον πρώτο λόγο για παραμονή στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης.

Από τη μία η «γεμάτη» εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη που ισοφάρισε, από την άλλη η απίθανη εκτέλεση του Δουβίκα για το buzzer beater νίκης και στη μέση, το πλούσιο ταλέντο που διαθέτει αυτή τη στιγμή το ρόστερ της ομάδας. Ωστόσο, κάτι που σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο ήταν ο άξονας της χώρας μας.

Ο Χρήστος Ζαφείρης με τον Δημήτρη Κουρμπέλη ανέλαβαν τον δύσκολο ρόλο για τον σχηματισμό 4-4-2 και απέναντι σε μία ομάδα που έχει μία αρκετά καλή μεσαία γραμμή. Ωστόσο αμφότεροι έκαναν ένα σχεδόν... άρτιο παιχνίδι τόσο στις μονομαχίες όσο (κυρίως) στην κυκλοφορία της μπάλας.

Οι αριθμοί τους είναι σε υψηλά επίπεδα και μέσω αυτού, η Ελλάδα κατάφερε να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και κάπως έτσι να έρθει και η σπουδαία νίκη μέσα στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα.

Ας τα δούμε με τη σειρά όμως...

Όλο το παιχνίδι της Ελλάδας, περνούσε από τα δικά τους πόδια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ζαφείρης είχε 80 επαφές και ο Κουρμπέλης 86, με τους δύο τους να μετρούν συνολικά 144 πάσες (ο χαφ του ΠΑΟΚ έγινε αλλαγή στο 89'). Το θέμα δεν είναι όμως η ποσότητα αλλά το ποσοστό επιτυχίας που είχαν οι δύο μέσοι.

Ο Ζαφείρης είχε συνολικά 71 πάσες κατά τη διάρκεια του αγώνα, βρίσκοντας συμπαίκτη στις 66 από αυτές, δηλαδή το 93%. Άξιο αναφοράς είναι ότι οι 51 πάσες ήταν στο επιθετικό μισό με ποσοστό 90% (46 σωστές) ενώ επιχείρησε και 4 μεγάλες μπαλιές με τις 2 να καταλήγουν σε συμπατριώτη του.

Από την άλλη ο Κουρμπέλης έφτασε τον αριθμό 73 στις πάσες αλλά έχοντας ένα συγκλονιστικό ποσοστό ευστοχίας στο 96% (μόλις τρεις λάθος), το οποίο υπήρξε και στις μεταβιβάσεις στο αντίπαλο μισό (43/45) ενώ στις μεγάλες μπαλιές ήταν άριστος στην κυριολεξία με 7/7 (!).

Από την άλλη, στην αμυντική προσήλωση, ο χαφ του Αστέρα AKTOR έπιασε επίσης υψηλά στάνταρ καθώς μέτρησε 4/5 μονομαχίες και 1/2 στον αέρα ενώ την ίδια στιγμή έφτασε τις 7 ανακτήσεις της μπάλας και είχε 2/3 τάκλιν.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ζαφείρης, ο οποίος έδωσε 6 μονομαχίες και βγήκε νικητής στις 4 από αυτές, είχε 2/3 μονομαχίες στον αέρα, έκανε μόλις ένα φάουλ, όπως και ο συμπατριώτης του ενώ μέτρησε 2 ανακτήσεις και 1/2 τάκλιν.