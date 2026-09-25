Ο Ντούσαν Τάντιτς δήλωσε τους προβληματισμούς του σχετικά με τη διαιτησία και τους νέους κανονισμούς της FIFA στο παιχνίδι της Σερβίας με την Ελλάδα για το UEFA Nations League.

Πρεμιέρα έκανε χθες (24/9) η φετινή έκδοση του UEFA Nations League, με την Ελλάδα να ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Σερβία και να πετυχαίνει μία τεράστια νίκη με ανατροπή με σκορ 2-1.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό, με πλάσε του Άντρια Ζίβκοβιτς μετά την ασίστ του Ντούσαν Τάντιτς, που φαίνεται να χειρίστηκε σωστά την αδράνεια της μεσαίας γραμμής της Ελλάδας. Οι γαλανόλευκοι απάντησαν στο 74' με γκολ του ΧρήστουΤζόλη, ενώ ο Τάσος Δουβίκας υπέγραψε την μεγάλη ανατροπή, καθώς με κεφαλιά στις καθυστερήσεις έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-1.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο άλλοτε άσος του Άγιαξ που «σέρβιρε» το μοναδικό τέρμα των Σέρβων, εξέφρασε τους προβληματισμούς του σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως υπήρξαν κάποιοι κανονισμοί και διαιτητικές αποφάσεις που δεν κατάλαβε γιατί πάρθηκαν.

«Ήταν ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ καλή εθνική ομάδα. Υπήρχαν αρκετές καταστάσεις, τόσο υπέρ τους όσο και υπέρ μας. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Στη συνέχεια, θεωρώ ότι το πρώτο τους γκολ μάς επηρέασε λίγο. Μετά από αυτό πήραν την πρωτοβουλία και είχαμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε».

«Αυτούς τους κανονισμούς πραγματικά δεν τους καταλαβαίνω. Αρκετές φορές παίξαμε με παίκτη λιγότερο. Για παράδειγμα, όταν εγώ έβγαινα από το παιχνίδι, κυριολεκτικά ενώ έτρεχα, ο διαιτητής δεν άφηνε τον παίκτη να μπει. Ήταν κάποιες πραγματικά περίεργες καταστάσεις, αλλά δεν θέλουμε να ψάξουμε για δικαιολογίες. Ίσως θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε καλύτερα μετά το δεύτερο γκολ, αλλά ό,τι έγινε, έγινε».

«Πρέπει να δούμε τη θετική πλευρά. Η Ελλάδα είναι μια πολύ καλή εθνική ομάδα, αυτό ήταν ένα πολύ καλό τεστ για εμάς και πρέπει να αξιοποιήσουμε το παιχνίδι για να δούμε τι δεν πρέπει να επαναλάβουμε στον αγώνα με την Ολλανδία», δήλωσε χαρακτηριστικά».