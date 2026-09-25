Ολλανδία: Χωρίς Μπρόμπεϊ οι «οράνιε» κόντρα στην Εθνική
Μια από τις φάσεις που συζητήθηκαν περισσότερο στα πρώτα παιχνίδια της Πέμπτης για το Nations League ήταν χωρίς αμφιβολία το γκολ της Γερμανίας στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Και ήταν γιατί στην φάση του γκολ και συγκεκριμένα στο 32' ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ τραυματίστηκε, οι συμπαίκτες του βλέποντάς τον να πέφτει στο χορτάρι ζητούσαν από τους Γερμανούς να βγάλουν την μπάλα έξω, τηρώντας το fair play, αυτοί δεν το έκαναν και σκόραραν.
Get well soon, Brian 🧡
Joshua Zirkzee replaces the striker in our squad. ℹ️ pic.twitter.com/Jaan54ONFp— OnsOranje (@OnsOranje) September 25, 2026
Στην συνέχεια ακολούθησε ένταση ανάμεσα στους παίκτες και των δύο ομάδων, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με 1-1 με τον Χάκπο να σκοράρει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο συγκεκριμένος τραυματισμός πάντως μόνο θέατρο δεν ήταν, καθώς ο επιθετικός της Σάντερλαντ έμεινε εκτός αποστολής για τα ματς των «οράνιε» με Σερβία και Ελλάδα που θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι και 1η Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Στην θέση του Μπρόμπεϊ στην αποστολή ο Τσάβι πήρε τον Τζόσουα Ζιρκζέι που αγωνίζεται στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
While the Netherlands players were asking the referee to stop play due to Brian Brobbey's injury, Germany capitalized on the opportunity to score through Felix Nmecha. 🙄 pic.twitter.com/K1Oo6K5Eq2— RazedFootball (@RazedFootball) September 24, 2026
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