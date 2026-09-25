Γιοβάνοβιτς: «Είμαι χαρούμενος για τη νίκη και την χαρά που προσφέραμε στον κόσμο»

Ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το μεγάλο 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι ανέφερε πως είναι ικανοποιημένος από τη νίκη και την χαρά που πρόσφερε αυτή η ομάδα στον κόσμο.

Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ; Η Εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη επικρατώντας με ανατροπή της Σερβίας με 2-1 για την 1η αγωνιστική του Nations League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς μιλώντας στην κάμερα του ALPHA ανέφερε τα εξής:

Για την αντίδραση μετά το 1-0: «Νομίζω καταφέραμε πρώτον, ανεξαρτήτως του γκολ που δεχθήκαμε, να έχουμε ένα παιχνίδι που κάναμε πολλές φορές. Δηλαδή να το ελέγχουμε, να έχουμε ποιοτική κατοχή που μας έδωσε ευκαιρίες. Καταφέραμε να ελέγξουμε τον ρυθμό και να μην κινδυνέψουμε, αλλά να πετύχουμε και μία ανατροπή που ήταν σημαντική. Το μόνο μέτριο σημείο ήταν τα τελευταία λεπτά, όπου χάθηκε ο έλεγχος και υπήρχε μεγάλη βιασύνη, δίνοντας μεγάλη ευκαιρία στον αντίπαλο»

Για τα τελειώματα και το ότι δεν υπήρχε κυνισμός: «Με προβλημάτισε πραγματικά. Νομίζω όλους. Δημιουργήσαμε φάσεις, ήταν και σε καλή μέρα ο τερματοφύλακάς τους».

Για το συναίσθημα: «Είχαμε ένα καλό παιχνίδι με αρκετή δυναμική και από τις δύο ομάδες. Καταφέραμε να κερδίσουμε. Είμαι χαρούμενος από την απόδοση, είμαι χαρούμενος για τη νίκη και για τη χαρά που προσφέραμε στον κόσμο».