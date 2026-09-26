Γεωργία Κ21 - Ελλάδα Κ21: Το γκολ του Πνευμονίδη για το 0-3
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Και ο Πνευμονίδης χρίστηκε σκόρερ για την Εθνική Ελπίδων στη Γεωργία γράφοντας το 0-3 στο 65'.
Η Εθνική Ελλάδας των Ελπίδων κλείδωσε ουσιαστικά τη νίκη της στη Γεωργία στο 65' με τον Πνευμονίδη να γράφει το 0-3.
Μετά την προσπάθεια του Παπακανέλλου που κόντραρε και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, ο Πνευμονίδης πήρε το «ριμπάουντ», έκανε την προσποίηση και πλάσαρε για το τρίτο γαλανόλευκο γκολ.
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