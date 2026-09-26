Και ο Πνευμονίδης χρίστηκε σκόρερ για την Εθνική Ελπίδων στη Γεωργία γράφοντας το 0-3 στο 65'.

Η Εθνική Ελλάδας των Ελπίδων κλείδωσε ουσιαστικά τη νίκη της στη Γεωργία στο 65' με τον Πνευμονίδη να γράφει το 0-3.

Μετά την προσπάθεια του Παπακανέλλου που κόντραρε και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, ο Πνευμονίδης πήρε το «ριμπάουντ», έκανε την προσποίηση και πλάσαρε για το τρίτο γαλανόλευκο γκολ.