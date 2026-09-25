Δουβίκας: «Κοιτάμε πολύ ψηλά, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες»

Ο χρυσός σκόρερ της Εθνικής, Τάσος Δουβίκας ανέφερε πως δεν είναι στόχος η 3η θέση στον όμιλο καθώς η ομάδα έχει τους παίκτες για να κοιτάξει πιο ψηλά.

Τεράστια Εθνική μέσα στο Βελιγράδι. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε με γκολ των Τζόλη και Δουβίκα να νικήσει την Σερβία με 2-1. Μετά το τέλος του αγώνα που έγινε στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Nations League, ο παίκτης που έδωσε την πολύτιμη νίκη στην Εθνική μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Σίγουρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν σημαντική νίκη, κερδίσαμε στην πρεμιέρα εκτός έδρας. Παίξαμε πολύ καλά, αξίζαμε τη νίκη και την πήραμε».

Για το γκολ στην αρχή και ότι δεν έχασαν την ψυχραιμία τους: «Θεωρώ ότι το γκολ ήταν κρύο, αλλά δείξαμε χαρακτήρα, ήμασταν ενωμένοι σε όλο το ματς. Μπορούσαμε να βάλουμε νωρίτερα γκολ, είχαμε τις φάσεις για να σκοράρει. Έχουμε πολλούς καλούς παίκτες, είναι πολύ σημαντικό να έχει η ομάδα ένα βάθος πάγκου, σαν αυτό που έχουμε».

Για το που θα κεράσει τον Τσιμίκα εδώ ή στη Γερμανία: «Σίγουρα κάπου. Ήταν πολύ ωραία η σέντρα, ξέρουμε τι πόδι έχει ο Τσίμι. Ευτυχώς ήμουν εκεί και το έβαλα».

Για το αν πήρε ένα προβάδισμα για την τρίτη θέση: «Είναι σημαντική η τρίτη θέση. Δεν είναι όμως ο στόχος μας αυτή τη θέση. Κοιτάμε πολύ ψηλά, έχουμε ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες».

Για το που αφιερώνει το νικητήριο γκολ που πέτυχε: «Στη σύζυγό μου και το παιδάκι που περιμένουμε. Είναι τεράστια χαρά για μένα, μου δίνει κίνητρο».