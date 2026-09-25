Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την ποδοσφαιρική δικαιοσύνη που αποδόθηκε στο τελευταίο λεπτό και δικαίωσε την επιμονή, την επιθετικότητα και το πείσμα μιας ομάδας που δεν άξιζε να φύγει με λιγότερους από τρεις πόντους από το Βελιγράδι.

To πάλεψε, το πίστεψε, το πήρε! Στο 90' + 5' μ' ένα κα-τα-πλη-κτι-κό γκολ των Τσιμίκα – Δουβίκα η εθνική Ελλάδας νίκησε... πρωτίστως τον εαυτό της και δευτερευόντως τους Σέρβους, οι οποίοι ήταν κατώτεροί της από το 1' έως το τελευταίο σφύριγμα! Τι να τις κάνεις τις 24 τελικές προσπάθειες και τη σχεδόν απόλυτη υπεροχή αν δεν τη βάζεις μέσα; Η Ελλάδα έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες στο α' ημίχρονο στο οποίο έκανε υπέροχη εμφάνιση για 35 λεπτά, ήταν καλύτερη και στο β' μέρος, δέχθηκε μόνο δύο φάσεις στο ματς εκτός από το γκολ του Αντρίγια Ζίφκοβιτς και στο τελευταίο λεπτό έγινε κάτι όχι και τόσο σύνηθες στο ποδόσφαιρο είναι η αλήθεια: δικαιώθηκε για την επιμονή, το πείσμα, το πάθος και τον επιθετικό τρόπο παιχνιδιού της! ``

Η Εθνική βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 3' από διαδοχικά, σχεδόν ταυτόχρονα λάθη και των τεσσάρων αμυντικών (ο μόνος που δεν ευθύνεται είναι ο Τζολάκης) και εν συνεχεία, μέχρι το 45' υπερείχε ολοκληρωτικά και κινδύνευσε μόνο στο 30' (πάλι από τρομερά αμυντικά σφάλματα) όταν ο Γιόβιτς... κατάφερε να αστοχήσει από τη μικρή περιοχή! Ειδικά από το 5' έως το 20' ο Τζόλης (με στήριγμα τον Τσιμίκα) έκανε ό,τι ήθελε από αριστερά, αλλά καμία από τις φάσεις που δημιούργησε δεν είχε θετική κατάληξη. Ο Καρέτσας (και σουτ στο δοκάρι στο 6'), δυο φορές, ο Κωστούλας ισάριθμες, και ο Παυλίδης δεν κατάφεραν σ΄ αυτό το εφιαλτικό για τους Σέρβους 15λεπτο να ισοφαρίσουν. Η Ελλάδα έκλεισε το ημίχρονο με μια επιπλέον ευκαιρία, του Τζόλη στο 40', όταν «απογειώθηκε» ο Μιλίνκοβιτς – Σάβιτς και πήρε για τα... καλά τα πάνω του.

Ο κίπερ της Νάπολι ήταν με διαφορά ο MVP της Σερβίας μέχρι το 74'. Παρότι στο δεύτερο ημίχρονο οι Σέρβοι άλλαξαν τη διάταξή τους σε 3-6-1 από 3-5-2 και ισορρόπησαν το ματς, η Ελλάδα ήταν και πάλι εκείνη η οποία είχε τις καλές στιγμές, χωρίς να έχει τόσο έντονη κυριαρχία και τόσο επιβλητικά ποσοστά κατοχής μπάλας όσο στο πρώτο ημίχρονο. Με μεγάλη προσπάθεια από τους Ζαφείρη – Κουρμπέλη και παρά την κόπωση του Καρέτσα, ο Τζόλης κρατούσε ψηλά τη σημαία και ο Παυλίδης έδειχνε στα καλά του. Και όντως ήταν καλά ο κορυφαίος σκόρερ της Μπενφίκα και το απέδειξε στη φάση της ισοφάρισης στο 74', όταν ελίχθηκε στη μεγάλη περιοχή σαν σε PlayStation και μοίρασε θαυμάσια ασίστ στον Τζόλη που αυτή τη φορά δεν αστόχησε με γωνιακό σουτ.

Ο Γιοβάνοβιτς φρέσκαρε με Τεττέη και Δουβίκα την επιθετική γραμμή και καλά έκανε αμέσως μετά το 1-1, η Ελλάδα χρειαζόταν για 25 λεπτά πάρα πολύ έναν play maker που δεν είχε (απόντες για διαφορετικούς λόγους οι Μπακασέτας – Κωνσταντέλιας) και τελικά δυστυχώς δεν βρήκε το δεύτερο γκολ που άξιζε βάσει απόδοσης... μέχρι το 95'. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά λίγο έλειψε να πάθει και πατατράκ στο 90' όταν ο Κωνσταντής Τζολάκης απέκρουσε απίθανα με το πόδι την κεφαλιά του Γιόβελιτς παρότι η φορά του σώματός του ήταν αντίθετη από την τροχιά της μπάλας! Και πού να το' ξερε ο Τζολάκης ότι αυτή η απόκρουση θα ήταν το διαβατήριο για τη νίκη! Ολοι πιστέψαμε ότι τουλάχιστον διέσωσε την ισοπαλία, αλλά ο Κώστας Τσιμίκας με τον Τάσο Δουβίκα είχαν διαφορετική άποψη.

Ο «Τσίμι» είχε σημαντικό μερίδιο ευθύνης στο γκολ των Σέρβων, αλλά το σπριντ που κάνει στο 90' +5' απλά... δεν υπάρχει. Κάνει το απίθανο σπριντ, προλαβαίνει την μπάλα επί της γραμμής του άουτ και βγάζει και καταπληκτικ΄λη «πάρε – βάλε» σέντρα! No look σέντρα ασφαλώς, πού να προλάβει να δει στο τελευταίο εκατοστό του δευτερολέπτου που βρισκόταν το «τούρμπο» της Κόμο; Ομως ο «Δούβι» ήταν εκεί που έπρεπε: ερχόταν με τόση ταχύτητα που ο Μιλίνκοβιτς – Σάβιτς που περίμενε την μπάλα στα χέρια του, την... περίμενε γενικώς και την είδε στα δίχτυα του από την κίνηση – αστραπή του πρώην επιθετικού του Αστέρα Τρίπολης.

Τι φοβερή νίκη, τι ηδονή γι' αυτά τα παιδιά και για τους 300 Ελληνες που βρέθηκαν στο Βελιγράδι! Και τι... φανταστική πρωτιά στον όμιλο μετά το 1-1 στο Ολλανδία – Γερμανία! Herr Klopp, ήρεμα την Κυριακή και... achtung – achtung!