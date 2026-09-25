Ο Γιούργκεν Κλοπ σχολίασε με το δικό του απαράμιλλο στιλ την ασίστ του Φαν Μπόμελ για το γκολ του Χάκπο.

Ο Γιούργκεν Κλοπ άγγιξε ένα μεγάλο διπλό στο ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα της Γερμανίας, εντούτοις μία απίθανη ασίστ του Φαν Μπόμελ και ένα εξαιρετικό τελείωμα του Χάκπο λύτρωσαν την Ολλανδία στις καθυστερήσεις.

Ο Γερμανός προπονητής κλήθηκε να σχολιάσει την εν λόγω φάση και το έκανε όπως μόνος αυτός θα μπορούσε, κάνοντας λόγο για «φοβερή πάσα από τον Φαν Μπόμελ. Δεν πρέπει να το πήρε από τον πατέρα του, την τεχνική με το εξωτερικό πρέπει να την πήρε από τη μάνα του»!

Έχοντας επιστρέψει στην προπονητική μετά την αποχώρησή του από τη Λίβεπουλ, ο Κλοπ δείχνει να απολαμβάνει ξανά το ποδόσφαιρο, έχοντας τρολάρει τον Τσάβι πριν την αναμέτρηση στο Άμστερνταμ, λέγοντας πως ο ίδιος ξέρει περισσότερους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές...