Γιούργκεν Κλοπ: Η επική ατάκα για την ασίστ του Φαν Μπόμελ
Ο Γιούργκεν Κλοπ άγγιξε ένα μεγάλο διπλό στο ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα της Γερμανίας, εντούτοις μία απίθανη ασίστ του Φαν Μπόμελ και ένα εξαιρετικό τελείωμα του Χάκπο λύτρωσαν την Ολλανδία στις καθυστερήσεις.
Ο Γερμανός προπονητής κλήθηκε να σχολιάσει την εν λόγω φάση και το έκανε όπως μόνος αυτός θα μπορούσε, κάνοντας λόγο για «φοβερή πάσα από τον Φαν Μπόμελ. Δεν πρέπει να το πήρε από τον πατέρα του, την τεχνική με το εξωτερικό πρέπει να την πήρε από τη μάνα του»!
Έχοντας επιστρέψει στην προπονητική μετά την αποχώρησή του από τη Λίβεπουλ, ο Κλοπ δείχνει να απολαμβάνει ξανά το ποδόσφαιρο, έχοντας τρολάρει τον Τσάβι πριν την αναμέτρηση στο Άμστερνταμ, λέγοντας πως ο ίδιος ξέρει περισσότερους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές...
Klopp on Ruben van Bommel's trivela assist for the Netherlands' equalizer: "I have to say it was a fantastic pass by van Bommel. He didn't have that from his father. Must have gotten that outside of the foot from his mother" pic.twitter.com/C6PtP3mCb3— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 25, 2026
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