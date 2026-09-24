Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε εκτός 23αδας της Ελλάδας για τον αγώνα με τη Σερβία τους Κυζιρίδη, Τριάντη και Ντόι.

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αρχική ενδεκάδα της Ελλάδας κόντρα στη Σερβία, στο Βελίγράδι. Από τη στιγμή που ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός έχει καλέσει 26 ποδοσφαιριστές θα έπρεπε τρεις να μείνουν εκτός αποστολής.

Ο Σέρβος κόουτς αποφάσισε να «κόψει» τον εξτρέμ Αλέξανδρο Κυζιρίδη, τον μεσοαμυντικό Ανδρέας Ντόι και τον χαφ Νεκτάριο Τριάντη.

Στα «φτερά» της επίθεσης αρχίζουν οι Καρέτσας - Τζόλης, με τους Μασούρα - Τεττέη να είναι οι εναλλακτικές στον πάγκο. Στη μεσαία γραμμή αρχίζουν οι Κουρμπέλης - Ζαφείρης και στην αποστολή βρίσκονται ο Ανδρούτσος και ο Μουζακίτης.