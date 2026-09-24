Σερβία - Ελλάδα: Οι τρεις παίκτες που άφησε εκτός ο Γιοβάνοβιτς από την 23άδα
Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αρχική ενδεκάδα της Ελλάδας κόντρα στη Σερβία, στο Βελίγράδι. Από τη στιγμή που ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός έχει καλέσει 26 ποδοσφαιριστές θα έπρεπε τρεις να μείνουν εκτός αποστολής.
Ο Σέρβος κόουτς αποφάσισε να «κόψει» τον εξτρέμ Αλέξανδρο Κυζιρίδη, τον μεσοαμυντικό Ανδρέας Ντόι και τον χαφ Νεκτάριο Τριάντη.
Στα «φτερά» της επίθεσης αρχίζουν οι Καρέτσας - Τζόλης, με τους Μασούρα - Τεττέη να είναι οι εναλλακτικές στον πάγκο. Στη μεσαία γραμμή αρχίζουν οι Κουρμπέλης - Ζαφείρης και στην αποστολή βρίσκονται ο Ανδρούτσος και ο Μουζακίτης.
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