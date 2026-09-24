Σερβία - Ελλάδα: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε τον φορμαρισμένο Κωστούλα στην ενδεκάδα της Εθνικής για το ματς κόντρα στη Σερβία, στην πρεμιέρα του Nations League (21:45).
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, παράλληλα, στη διάταξη 4-4-2 με την οποία παρατάσσει τη γαλανόλευκη, θα έχει τον Ρέτσο αριστερό στόπερ, ως παρτενέρ του Μαυροπάνου. Ο 18χρονος Καρέτσας, που έπαιξε 28 λεπτά με τη Στουτγκάρδη μετά το πρόβλημα υγείας που είχε, κρίθηκε έτοιμος και θα ξεκινήσει στο δεξί φτερό της επίθεσης.
Ο Τζολάκης, λοιπόν, θα είναι στο τέρμα, δεξί μπακ ο Βαγιαννίδης και αριστερό ο Τσιμίκας. Στόπερ θα παίξουν οι Μαυροπάνος, Ρέτσος.
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Στα χαφ ο Γιοβάνοβιτς επέλεξε τους Κουρμπέλη, Ζαφείρη, ενώ στο αριστερό άκρο της επίθεσης θα βρίσκεται ο Τζόλης, δεξιά ο Καρέτσας και ο Κωστούλας θα είναι δίπλα στον Παυλίδη.
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