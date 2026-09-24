Équipe: Η νέα «χρυσή γενιά» που αλλάζει το μέλλον της Εθνικής Ελλάδας

Ο Χρήστος Τζόλης και ο Χαράλαμπος Κωστούλας αποτελούν δύο από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της νέας γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την Equipe να τους αποθεώνει.

Η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν περνά απαρατήρητη ούτε εκτός συνόρων. Η «Équipe» αφιερώνει εκτενές δημοσίευμα στην «χρυσή γενιά» που αναδύεται στην επίθεση της Εθνικής Ελλάδας, εστιάζοντας στον Χρήστο Τζόλη, τον Μπάμπη Κωστούλα, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τα υπόλοιπα μεγάλα ταλέντα που φιλοδοξούν να οδηγήσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο σε μια νέα εποχή.

«Ύστερα από πολλά - ίσως υπερβολικά πολλά - χρόνια αγωνιστικής κάμψης, η Ελλάδα ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στη League A του Nations League. Η επιστροφή της στο υψηλότερο επίπεδο συμπίπτει με την ανάδειξη μιας εξαιρετικά προικισμένης νέας γενιάς επιθετικών, η οποία αναμένεται να βρεθεί στο προσκήνιο ήδη από το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στη Σερβία.

Το 2004, η Ελλάδα συγκλόνισε την ποδοσφαιρική Ευρώπη κατακτώντας, κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Επειτα από 22 χρόνια, η Εθνική ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στη League A του Nations League, έχοντας πλέον στις τάξεις της τρεις επιθετικούς που είτε δεν είχαν ακόμη γεννηθεί είτε ήταν πολύ μικροί για να θυμούνται εκείνον τον ιστορικό θρίαμβο: τον Χρήστο Τζόλη της Άρσεναλ, 24 ετών, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα της Ντόρτμουντ, 18, και τον Χαράλαμπο Κωστούλα της Μπράιτον, 19.

Μαζί τους, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας της Ντόρτμουντ, 23 ετών, και ο Στέφανος Τζίμας της Μπράιτον, 20, οι οποίοι αυτή την περίοδο είναι τραυματίες, συμπληρώνουν την εικόνα μιας νέας και ιδιαίτερα ελπιδοφόρας ελληνικής επιθετικής γενιάς.

Με εξαίρεση τον Καρέτσα, ο οποίος αναπτύχθηκε ποδοσφαιρικά στο Βέλγιο, όλοι τους αναδείχθηκαν μέσα από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται σταδιακά στην Ελλάδα ένα περιβάλλον που επενδύει περισσότερο στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, με σημαντικές επενδύσεις στις ακαδημίες από τους μεγάλους συλλόγους της χώρας.

Ο Ολυμπιακός έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη νεαρών παικτών τα τελευταία χρόνια. Η προσπάθεια αυτή επιβραβεύτηκε το 2024 με την κατάκτηση του UEFA Youth League, την πρώτη στην ιστορία για ελληνικό σύλλογο.

Ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα που ξεπήδησαν από εκείνη την ομάδα ήταν ο Κωστούλας. Προωθήθηκε σχεδόν αμέσως στην πρώτη ομάδα και το καλοκαίρι του 2025 πήρε μεταγραφή στην Μπράιτον έναντι περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Ανάλογη έμφαση στις ακαδημίες έχει δώσει και ο ΠΑΟΚ, από τον οποίο αναδείχθηκε ο Τζόλης. Η πορεία του δεν ήταν απολύτως γραμμική, όμως τελικά κατάφερε να εκτοξεύσει την καριέρα του: την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε κορυφαίος δημιουργός ασίστ στην Ευρώπη με την Μπριζ, προτού μετακομίσει στην Άρσεναλ το φετινό καλοκαίρι έναντι περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ»

Ένα σαφές πλάνο για την ανάδειξη των νέων

Το αφιέρωμα αναφέρεται εκτενέστερα στο πρόγραμμα ανάπτυξης της ΕΠΟ τονίζοντας: «Οι συγκεκριμένες επιτυχίες εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να αναβαθμίσει την εκπαίδευση των νεαρών ποδοσφαιριστών και να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για την ανάδειξή τους.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Αναγέννηση», οι βασικές αρχές του οποίου παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2026.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ποδοσφαιριστών σύμφωνα με τη φιλοσοφία του «έξυπνου πολεμιστή», όπως την περιγράφει ο Κωνσταντίνος Βρακάς, επικεφαλής του εγχειρήματος. Με απλά λόγια, η φιλοσοφία συνοψίζεται σε δύο βασικές αρχές: αξιοποίηση του χώρου προς όφελος της ομάδας και απόλυτη αποφασιστικότητα στις προσωπικές μονομαχίες. Η «Αναγέννηση» προβλέπει επίσης διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία.

Μέχρι την κατηγορία Κ8 τα παιδιά αγωνίζονται σε παιχνίδια 3 εναντίον 3, ώστε να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες επαφές με την μπάλα και να καλλιεργούν την ικανότητά τους στην ντρίμπλα. Μέχρι την Κ10 περνούν στο 5 εναντίον 5, με στόχο να μάθουν να δημιουργούν τρίγωνα συνεργασίας και να εξοικειώνονται με τις κινήσεις στον κενό χώρο και στην πλάτη της άμυνας.

Για λόγους σύγκρισης, στη Γαλλία τα παιδιά αγωνίζονται επίσης πέντε εναντίον πέντε πριν από την Κ10 και στη συνέχεια οκτώ εναντίον οκτώ μέχρι την Κ13.

Παράλληλα, επιδιώκεται να δημιουργηθούν πραγματικές ευκαιρίες συμμετοχής για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές σε επίπεδο ανδρών. Για τον σκοπό αυτό έχουν θεσπιστεί ποσοστώσεις στις εγχώριες διοργανώσεις.

Στο Κύπελλο Ελλάδας, κάθε ομάδα οφείλει να έχει διαρκώς στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που έχει αναδειχθεί στην Ελλάδα, ενώ στην τρίτη κατηγορία κάθε ομάδα πρέπει να ξεκινά τον αγώνα με τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών στην ενδεκάδα της.

Στόχος αυτών των μέτρων είναι να αποκτήσει σαφή κατεύθυνση ένα σύστημα ανάπτυξης νεαρών παικτών που μέχρι σήμερα λειτουργούσε συχνά αποσπασματικά και χωρίς ενιαία φιλοσοφία — και παράλληλα να υποστηριχθεί η άνοδος μιας γενιάς που ήδη αρχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της.

«Αν παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και δείξουμε επιμονή, σε δέκα χρόνια θα μπορούμε να βρισκόμαστε ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης», εκτιμά ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων.

Πριν, πάντως, επιστρέψει σε ένα Euro ή σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο - διοργανώσεις από τις οποίες απουσιάζει από το 2012 και το 2014 αντίστοιχα - η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα πρώτο σημαντικό βήμα: την παρθενική συμμετοχή της στη League A του Nations League.

Και θα το κάνει έχοντας ως αιχμή του δόρατος ποδοσφαιριστές όπως ο Τζόλης και ο Κωστούλας, τα πρώτα πρόσωπα μιας γενιάς που φιλοδοξεί να επαναφέρει την Εθνική στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Περιμένοντας, παράλληλα, τους επόμενους που θα ακολουθήσουν».