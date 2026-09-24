Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται απόψε (24/9) στη μάχη του Nations League με τη Σερβία, ωστόσο η χρηματιστηριακή διαφορά της με Γερμανία και Ολλανδία ξεχωρίζει.

Έτοιμη για την πρεμιέρα της σε αυτό το νέο Nations League είναι η Εθνική Ελλάδας, καθώς φιλοξενείται απόψε (24/9, Live από το Gazzetta) στο Βελιγράδι από τη Σερβία.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συμμετέχει για πρώτη φορά στη League A της εν λόγω διοργάνωσης, έχοντας ακόμη στον όμιλο τις Γερμανία και Ολλανδία, σε ένα πολύ δύσκολο έργο με φόντο το Euro 2028.

Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πως θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια από το προπονητικό τιμ και τους ποδοσφαιριστές, κόντρα σε ορισμένους από τους κορυφαίους αστέρες του αθλήματος. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται (πέρα από το καθαρά αγωνιστικό) και βάσει των αριθμών.

Η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ είναι τεράστια, με τους Ολλανδούς που βρίσκονται στην αποστολή του Τσάβι Ερνάντεθ να κοστίζουν περί τα 828 εκατ. ευρώ, την ίδια ώρα που τα Πάντσερ του Γιούργκεν Κλοπ βρίσκονται στα 667 εκατ. ευρώ.

Όσο για την Ελλάδα; Το «κόστος» από το ρόστερ του Γιοβάνοβιτς είναι, βάσει Transfermarkt στα 320.6 εκατ. ευρώ, με τον Χρήστο Τζόλη ως ακριβότερο, αφού η αξία του εκτιμάται στα 40 εκατ. ευρώ. Τέλος, η αποψινή μας αντίπαλος, Σερβία, κοστολογείται στα 289.6 εκατ. ευρώ.