Νίκολιτς: «Τίποτα πιο ιερό από τη φανέλα της Σερβίας, να αποκτήσουμε νοοτροπία ανάλογη των Κροατών»

Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε σε συνέντευξη πως θα ήθελε κάποια στιγμή να κάτσει στον πάγκο της εθνικής Σερβίας ενώ τόνισε πως πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα που υπάρχει για την εθνική τους.

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς παραχώρησε νέα συνέντευξη στην πατρίδα του αυτή τη φορά στην εκπομπή «Super Indirektno kod Popa i Milana» με κύριο θέμα την εθνική Σερβίας. Ο 47χρονος τεχνικός τόνισε πως θα ήθελε στο μέλλον να αναλάβει τα ηνία της, αφού για κείνον δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή.

Στη συνέχεια εξήγησε πως στην πατρίδα του πρέπει να αλλάξουν τη νοοτροπία τους όσον αφορά την εθνική τους ομάδα. Πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν από μικρή ηλικία πως δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από κείνη και η κουλτούρα να πάει πιο κοντά προς εκείνη των Κροατών, για τους οποίους αποτελεί ζήτημα ζωής και θανάτου να βρίσκονται εκεί.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Για τη νοοτροπία των Σέρβων και των Κροατών για την εθνική τους ομάδα:

«Στην ΑΕΚ έχω τον Ντομαγκόι Βίντα και τον Λόβρο Μάγερ, ενώ παλαιότερα είχα τον Βέντραν Τσόρλουκα. Και γνωρίζω πώς αντιμετωπίζουν την κλήση στην εθνική ομάδα, πώς κοιτάζουν αν βρίσκονται στην αποστολή... Για εκείνους είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, με την πιο θετική έννοια! Αυτό πρέπει να χτίσουμε κι εμείς. Μιλούσα σήμερα κιόλας με τον φίλο μου, τον Μπάτο Μίρκοβιτς, από μικρή ηλικία τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από τη φανέλα της Σερβίας! Όταν ακούγεται το “Boze pravde”, πρέπει να πεθαίνεις εκεί κάτω στο γήπεδο! Μπορεί να μην έχεις ποιότητα, αλλά πρέπει να αφήσεις τα πάντα στο χορτάρι. Αυτό πρέπει να είναι το γράμμα “Α” στο αλφάβητο της εθνικής ομάδας!».

Για το αν θα ήθελε να αναλάβει την εθνική Σερβίας

«Κάποια στιγμή στο μέλλον, ναι! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να είσαι προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας σου. Έχω προπονήσει στο παρελθόν την εθνική ομάδα Κ19 και δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα από το να ακούς τον εθνικό ύμνο. Όμως, τώρα δεν είναι αυτό το θέμα! Πρέπει να στηρίξουμε τον Βέλικο, γιατί το έχει κερδίσει. Είναι σοβαρός προπονητής, αφοσιωμένος, και ασχολείται με τη δουλειά του με έναν τρόπο που δεν είναι συνηθισμένος στα δικά μας δεδομένα.

Ίσως του ξέφευγαν λίγο κάποια πράγματα σχετικά με το πώς λειτουργούν εδώ, επειδή έλειπε για μεγάλο διάστημα, αλλά βλέπω ότι πλέον καταλαβαίνει όλο και περισσότερα. Έχουμε την ποιότητα για να δυσκολέψουμε τους πάντες, ακόμα και τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Ας στηρίξουμε τον Παούνοβιτς ενόψει του Nations League, ώστε να μας κάνει χαρούμενους!».