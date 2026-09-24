Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Σερβία, στην πρεμιέρα της στο UEFA Nations League, έχοντας στο πλευρό της την... παράδοση.

Η Εθνική μας ομάδα ξεκινάει σήμερα (21:45, Live από Gazzetta) το ταξίδι της στη φετινή έκδοση του UEFA Nations League, όπου θα αντιμετωπίσει κατά σειρά Σερβία Γερμανία και Ολλανδία σε διπλούς αγώνες, με στόχο να δείξει μία καλή και ανταγωνιστική εικόνα και φυσικά να αποφύγει τον υποβιβασμό στην δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης.

Πρώτος αντίπαλος η μαχητική Σερβία, η οποία θα φιλοξενήσει την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σήμερα στο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου. Αμφότερες οι ομάδες έχουν κοινό στόχο στο τουρνουά και έως εκ τούτου οι μεταξύ τους αναμετρήσεις θα έχουν σίγουρα πολύ ενδιαφέρον.

Πάμε να δούμε όμως τι έγινε την τελευταία φορά που οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες μεταξύ τους στην σερβική πρωτεύουσα.

Μεταφερόμαστε λοιπόν στο μακρινό πλέον 2010, με την Ελλάδα να προέρχεται από το Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής και να δίνει το τιμόνι στον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος αντικατάστησε τον «Βασιλιά» Ότο Ρεχάγκελ στην τεχνική ηγεσία.

Πρώτη «δοκιμασία» του νέου Πορτογάλου τεχνικού της εθνικής μας ήταν η φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία στο Βελιγράδι. Στις 11 Αυγούστου το ομοσπονδιακό μας συγκρότημα πέρασε νικηφόρα από την έδρα του αντιπάλου της με 0-1, χάρη στο γκολ του Σαλπιγγίδη, λίγο πριν την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Σερβία (Ρ. Αντιτς): Τζούριτσιτς, Ιβάνοβιτς, Βίντιτς, Σούμποτιτς, Ομπράντοβιτς (46′ Κολάροβ), Πέτροβιτς (46′ Κάτσαρ), Κουζμάνοβιτς, Μίλιγιας (46′ Νίνκοβιτς), Κράσιτς (46′ Τόπιτς), Γιοβάνοβιτς (65′ Μρτζα), Ζίγκιτς.

Ελλάδα (Φ. Σάντος): Σηφάκης, Βύντρα (81′ Μανιάτης), Σπυρόπουλος, Κυργιάκος (46′ Α. Παπαδόπουλος), Παπασταθόπουλος, Κατσουράνης, Τοροσίδης (66′ Καφές), Καραγκούνης (87′ Μαρίνος), Νίνης (73′ Γ. Παπαδόπουλος), Σαλπιγγίδης (46′ Γκέκας), Σαμαράς.