Ο Μάκης Γκαγκάτσης έβγαλε ομιλία στους παίκτες της Εθνικής ενόψει της έναρξης των υποχρεώσεων στo Nations League κι εξέφρασε την εμπιστοσύνη του σε αυτούς. Αποστολή στο Βελιγράδι: Γιώργος Σακελλαρίου

Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής ενόψει της πρεμιέρας για τη League A του Nations League κόντρα στη Σερβία. Φυσικά στο πλευρό της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, ο Μάκης Γκαγκάτσης.

Στη διάρκεια του αποψινού δείπνου ο πρόεδρος της ΕΠΟ μίλησε στους παίκτες εν όψει του νέου ξεκινήματος και στην ενωτική του ομιλία εξέφρασε την πίστη του και τη στηριξή του στους παίκτες, τονίζοντας πως οι Γαλανόλευκοι μπορούν να πάρουν σπουδαία αποτελέσματα, όπως αυτά που πέτυχαν σε Λονδίνο και Γλασκώβη.

«Καλή αρχή εύχομαι σε όλους. Να ξέρετε ότι είμαστε πάντα δίπλα σε εσάς και τον προπονητή και σας στηρίζουμε. Εσείς νικησατε μέσα στο Γουέμπλεΐ, εσείς φερατε την ομαδα στην πρώτη κατηγορία και εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας», ανέφερε ο Μάκης Γκαγκάτσης.