Ρέτσος: «Από τα πιο ποιοτικά ρόστερ, να κάνουμε restart»

Η συνέντευξη Τύπου του Παναγιώτη Ρέτσου ενόψει του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία. Αποστολή στο Βελιγράδι: Γιώργος Σακελλαρίου

H Εθνική Ελλάδας στην πρεμιέρα της στη League A του Nations League θα φιλοξενηθεί από τη Σερβία και παραμονή του αγώνα έγινε η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Τους παίκτες εκπροσώπησε ο στόπερ του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος μίλησε:

Για τη Σερβία και τους Γιόβιτς Ζίβκοβιτς: «Το σημαντικό είναι το δικό μας πλάνο. Θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Σημαντικό να ξεκινήσεις με νίκη τη διοργάνωση. Είμαστε έτοιμοι σωματικά και πνευματικά για ένα δύσκολο ματς.

Ξέρουμε τους Γιόβιτς, Ζίβκοβιτς, συναισθηματικά στις εθνικές είναι διαφορετικά τα πράγματα, γνωρίζουμε την ποιότητά τους κι ελπίζω να γίνει ένα ωραίο ματς».

Για τα τέσσερα σερί ματς: «Πρωτόγνωρο και για μας, αλλά είμαστε χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε κόντρα σε τρεις πολύ καλές ομάδες. Να δώσουμε το 100% για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Για το αν έχουν αντιληφθεί τη σημασία των αγώνων: «Όταν παίζεις για την Εθνική από μόνο του είναι τεράστιο πράγμα. Έχουμε τρεις δυνατές ομάδες, είναι απαιτητικά τα ματς. Θα δούμε τη Σερβία που είναι σημαντικό παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάποιος που να απογοητεύτηκε περισσότερο από μας για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και θέλουμε να κάνουμε ένα restart. Κοιτάμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο μακριά. Αυτή είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική».