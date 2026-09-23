Εθνική Ελλάδας: Πέταξε για Βελιγράδι η γαλανόλευκη
Για το Βελιγράδι αναχώρησε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος, όπου αύριο θ' αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League.
Εκτός είναι κι ο αρχηγός της Εθνικής, Τάσος Μπακασέτας, αφού πριν λίγο καιρό μετακόμισε στην Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή αποτελεί ο φορμαρισμένος Ανδρούτσος του ΟΦΗ.
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Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής:
Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης.
Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας.
Μέσοι: Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Μασούρας, Κυζιρίδης.
Επιθετικοί: Ιωαννίδης, Τζόλης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.
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