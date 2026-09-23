Η αποστολή της Εθνική Ελλάδος ξεκίνησε το ταξίδι της για το Βελιγράδι για τη πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία. Αποστολή στη Σερβία: Γιώργος Σακελλαρίου.

Για το Βελιγράδι αναχώρησε η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος, όπου αύριο θ' αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League.

Εκτός είναι κι ο αρχηγός της Εθνικής, Τάσος Μπακασέτας, αφού πριν λίγο καιρό μετακόμισε στην Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή αποτελεί ο φορμαρισμένος Ανδρούτσος του ΟΦΗ.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης.

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας.

Μέσοι: Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Μασούρας, Κυζιρίδης.

Επιθετικοί: Ιωαννίδης, Τζόλης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.