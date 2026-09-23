Ο Στάλε Σολμπάκεν άναφέρθηκε στην ευκαιρία που είχε κάποτε να φέρει στην Κοπεγχάγη τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ρίχνοντας ατάκα και για τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Μπορεί ο Στάλε Σολμπάκεν να έχει το προνόμιο να προπονεί τον Έρλινγκ Χάαλαντ στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας, εντούτοις κάποτε είχε την ευκαιρία να τον έχει στη διάθεσή του και στην Κοπεγχάγη.

Οι ιθύνοντες του δανέζικου συλλόγου είχαν ξεχωρίσει τον σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι το 2017 και μάλιστα τον είχαν φέρει στη δανέζικη πρωτεύουσα για δοκιμαστικό, ωστόσο είχε αποφασιστεί να μην γίνει κίνηση για την απόκτησή του, καθώς είχε θεωρηθεί πως υπάρχουν καλύτερα ταλέντα στις ακαδημίες της ομάδας...

Την ιστορία αυτή έθιξε μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Δανία ο νυν ομοσπονδιακός τεχνικός των Νορβηγών, αναφέροντας ότι «νομίζω ότι ο Μπράιαν Ρίμερ (σ.σ. τότε στην Κ19 της Κοπεγχάγης και νυν προπονητής της εθνικής Δανίας) πρέπει να απαλλαγεί από την ευθύνη, αλλά υπήρχαν κάποιοι άλλοι στις ακαδημίες που θεωρούσαν ότι είχαμε καλύτερους παίκτες από τον Έρλινγκ. Και είναι πιθανό να ήταν όντως καλύτεροι εκείνη ακριβώς την περίοδο».

Κάπου εκεί, αναφέρθηκε το όνομα του προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος επίσης τότε εργαζόταν στα τμήματα υποδομής της Κοπεγχάγης, με τον Σολμπάκεν να τον πειράζει λέγοντας γελώντας ότι «ήταν ένας από αυτούς που συμμετείχαν στη συνάντηση και του έχω πει ότι, όσα λεφτά κι αν βγάλει στη ζωή του, θα χρωστάει για πάντα στην Κοπεγχάγη»...