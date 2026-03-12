Η πλευρά του Έρλινγκ Χάαλαντ αρνείται κάθε επαφή με τη Μπαρτσελόνα, μετά τις δηλώσεις υποψήφιου προέδρου των Μπλαουγκράνα για ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας.

Σεισμό προκάλεσαν στη Βαρκελώνη οι πρόσφατες δηλώσεις του υποψήφιου προέδρου της Μπαρτσελόνα, Βίκτορ Φοντ, ο οποίος λίγες ημέρες πριν από την εκλογική διαδικασία έστρεψε το βλέμμα του στον Έρλινγκ Χάααλντ. Ο Φοντ υποστήριξε πως το επιτελείο του έχει κάνει τις πρώτες επαφές με την πλευρά του Νορβηγού κι έχει ένα σχέδιο για να τον φέρει στη Βαρκελώνη, έστω κι αν το πλάνο του έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

Οι δηλώσεις του βέβαια κινητοποίησαν άμεσα την πλευρά του Χάαλαντ, με την ατζέντη του, Ραφαέλα Πιμέντα, να ξεκαθαρίζει μέσω του «Chiringuito» πως ουδέποτε υπήρξε επαφή με ανθρώπους της Μπαρτσελόνα.

«Έχω συχνά πει ότι έχουμε μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό για την Μπαρτσελόνα, αλλά δεν υπήρξε καμία επαφή — ούτε με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ούτε με την ατζέντη του — από την πλευρά της Μπαρτσελόνα ή από οποιονδήποτε από τους υποψηφίους προέδρους σχετικά με ενδεχόμενη μεταγραφή.

Ο παίκτης ανανέωσε το συμβόλαιό του πριν από λίγους μήνες. Είναι πολύ χαρούμενος στη Μάντσεστερ Σίτι, αποδίδει εξαιρετικά και, όταν όλα πηγαίνουν τόσο καλά εκεί, πραγματικά δεν υπάρχει κάτι να συζητηθεί σχετικά με μεταγραφή» τόνισε χαρακτηριστικά η μάνατζερ του Νορβηγού.

Τα λόγια της ήταν ευθεία απάντηση σε όσα υποστήριξε νωρίτερα ο Φοντ, ο οποίος είχε αποκαλύψει πως οι δυο πλευρές βρίσκονται σε επαφές για μια ενδεχόμενη μεταγραφή. «Βρισκόμαστε σε συζητήσεις και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν έχουν καμία πρόθεση να πουλήσουν τον Χάαλαντ — πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να το ανακοινώσουμε το συντομότερο δυνατόν, μόλις οριστικοποιηθεί.

Δεν γνωρίζω αν αυτό θα είναι δυνατό πριν από την Κυριακή. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι, ψηφίζοντας την αλλαγή, θα ψηφίζετε μια εναλλακτική λύση με την ικανότητα να κάνει τα πράγματα σωστά. Μια λύση που θα αποτρέψει τη Ρεάλ Μαδρίτης από το να αποκτήσει τον Χάαλαντ, αλλά θα επιτρέψει σε εμάς να το κάνουμε. Και αυτό ενθουσιάζει τους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα» είχε υποστηρίξει.