Nations League: Η Πορτογαλία πήρε το ντέρμπι κορυφής στη Νορβηγία
League A - 4ος Όμιλος
Σπουδαία νίκη για την Πορτογαλία, η οποία λύγισε με 2-1 τη Νορβηγία εκτός έδρας και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου με το 2/2. Οι Ίβηρες προηγήθηκαν στο σκορ στο 22΄με τον Ζοάο Φέλιξ, όμως οι Σκανδιναβοί ισοφάρισαν νωρίς στο β΄μέρος. Στο 51΄συγκεκριμένα η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή έπειτα από ασταθή επέμβαση του Ντιόγο Κόστα και ο Χάαλαντ την έσπρωξε στα δίχτυα στην εξέλιξη της φάσης για το 1-1. Ο τελευταίος λόγος ωστόσο ανήκε στους Ίβηρες. Στο 54΄ο Γκονζάλο Ράμος εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος και την... ασίστ του Νίλαν και τον κρέμασε με υπέροχο τελείωμα για το 2-1.
Αποτελέσματα
Νορβηγία - Πορτογαλία 1-2
Δανία - Ουαλία 2-0
Βαθμολογία
- Πορτογαλία 6 (3-1)
- Νορβηγία 3 (4-4)
- Δανία 3 (4-3)
- Ουαλία 0 (0-3)
Επόμενη αγωνιστική (1/10)
- Δανία - Πορτογαλία
- Ουαλία - Νορβηγία
League B - 3ος Όμιλος
Άνετη τριάρα (0-3) πανηγύρισε η Ιρλανδία στην Ουγγαρία επί του Ισραήλ. Οι φιλοξενούμενοι έστησαν πάρτι στο πρώτο ημίχρονο με τρία γκολ κι έφτασαν με συνοπτικές διαδικασίες σε μια εύκολη νίκη. Ο Πάροτ άνοιξε το σκορ στο 13΄, προτού ο Άιντα γράψει το 2-0 τρία λεπτά αργότερ. Στο 25΄ο Μοιλάν διαμόρφωσε το τελικό 3-0 και σφράγισε το πρώτο τρίποντο των Ιρλανδών στον όμιλο
Αποτελέσματα
- Αυστρία - Κόσοβο 3-1
- Ισραήλ - Ιρλανδία 0-3
Βαθμολογία
1. Αυστρία 6 (6-2)
2. Κόσοβο 3 (2-3)
3. Ιρλανδία 3 (3-1)
4. Ισραήλ 0 (1-6)
Επόμενη αγωνιστική (1/10)
- Ιρλανδία - Αυστρία
- Ισραήλ - Κόσοβο
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