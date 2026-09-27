Νικήτρια η Πορτογαλία στο ντέρμπι κορυφής, με τους Ίβηρες να επικρατούν 2-1 μέσα στη Νορβηγία και να παραμένουν στην πρώτη θέση. Άνετη τριάρα για την Ιρλανδία επί του Ισραήλ.

League A - 4ος Όμιλος

Σπουδαία νίκη για την Πορτογαλία, η οποία λύγισε με 2-1 τη Νορβηγία εκτός έδρας και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου με το 2/2. Οι Ίβηρες προηγήθηκαν στο σκορ στο 22΄με τον Ζοάο Φέλιξ, όμως οι Σκανδιναβοί ισοφάρισαν νωρίς στο β΄μέρος. Στο 51΄συγκεκριμένα η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή έπειτα από ασταθή επέμβαση του Ντιόγο Κόστα και ο Χάαλαντ την έσπρωξε στα δίχτυα στην εξέλιξη της φάσης για το 1-1. Ο τελευταίος λόγος ωστόσο ανήκε στους Ίβηρες. Στο 54΄ο Γκονζάλο Ράμος εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος και την... ασίστ του Νίλαν και τον κρέμασε με υπέροχο τελείωμα για το 2-1.

Αποτελέσματα

Νορβηγία - Πορτογαλία 1-2

Δανία - Ουαλία 2-0

Βαθμολογία

Πορτογαλία 6 (3-1)

Νορβηγία 3 (4-4)

Δανία 3 (4-3)

Ουαλία 0 (0-3)

Επόμενη αγωνιστική (1/10)

Δανία - Πορτογαλία

Ουαλία - Νορβηγία

League B - 3ος Όμιλος

Άνετη τριάρα (0-3) πανηγύρισε η Ιρλανδία στην Ουγγαρία επί του Ισραήλ. Οι φιλοξενούμενοι έστησαν πάρτι στο πρώτο ημίχρονο με τρία γκολ κι έφτασαν με συνοπτικές διαδικασίες σε μια εύκολη νίκη. Ο Πάροτ άνοιξε το σκορ στο 13΄, προτού ο Άιντα γράψει το 2-0 τρία λεπτά αργότερ. Στο 25΄ο Μοιλάν διαμόρφωσε το τελικό 3-0 και σφράγισε το πρώτο τρίποντο των Ιρλανδών στον όμιλο

Αποτελέσματα

Αυστρία - Κόσοβο 3-1

Ισραήλ - Ιρλανδία 0-3

Βαθμολογία

1. Αυστρία 6 (6-2)

2. Κόσοβο 3 (2-3)

3. Ιρλανδία 3 (3-1)

4. Ισραήλ 0 (1-6)

Επόμενη αγωνιστική (1/10)