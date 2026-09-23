Ο Βέλικο Παούνοβιτς αποθέωσε την Ελλάδα και τον Γιοβάνοβιτς, μίλησε για την επιστροφή Τάντιτς και ζήτησε στήριξη του κόσμου ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης.

Η εθνική Σερβίας ανοίγει έναν νέο κύκλο στο Nations League, υποδεχόμενη (24/9, 21.45) την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σε μία αναμέτρηση που σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη μιας νέας εποχής για τους «Αετούς». Στη συνέντευξη Τύπου πριν από την πρεμιέρα της League A με την Εθνική, ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός, Βέλικο Παούνοβιτς, έστειλε σαφές μήνυμα για την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει η Σερβία σε αυτή τη φάση αναδόμησης.

Ο Παούνοβιτς στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να δημιουργηθεί ξανά ισχυρός δεσμός ανάμεσα στην ομάδα και τον κόσμο, ξεκαθαρίζοντας, πάντως, ότι η στήριξη των φιλάθλων πρέπει να κερδηθεί μέσα στο γήπεδο. «Για μένα είναι μία σπουδαία εμπειρία. Νομίζω ότι έχω να βρεθώ στο “Ράικο Μίτιτς” από το 100ό ντέρμπι, όταν έπαιζα στην Παρτίζαν σε ηλικία 17 ετών. Περιμένω όμορφη ατμόσφαιρα και τη στήριξη του κόσμου μας.

Δεν πρόκειται, όμως, να παρακαλέσω κανέναν. Η αγάπη δεν χαρίζεται, πρέπει να την κερδίσεις μέσα στο γήπεδο. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο αναδόμησης τόσο της ομάδας όσο και της ταυτότητάς μας. Γνωρίζουμε τις αδυναμίες που πρέπει να διορθώσουμε και, για να ξεπεράσουμε αυτή τη φάση, χρειαζόμαστε τον κόσμο στις εξέδρες να μας δώσει ώθηση», τόνισε.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας αναφέρθηκε και στην επιστροφή του επί σειρά ετών αρχηγού της ομάδας, Ντούσαν Τάντιτς. «Δεν θεωρώ ότι έχω κάποια ιδιαίτερη προσωπική υποχώρηση για την επιστροφή του. Πιστεύω ότι αυτή η επιθυμία υπήρχε βαθιά μέσα στον Ντούσαν. Ως πρώην ποδοσφαιριστής γνωρίζω πώς είναι όταν ένας κύκλος δεν έχει κλείσει πραγματικά. Είναι κάτι που σε τραβά συνεχώς πίσω.

Άνοιξα αυτή τη συζήτηση μαζί του και είμαι πανευτυχής που βρίσκεται σήμερα εδώ. Από την πρώτη ημέρα έφερε ηρεμία, αυτοπεποίθηση και έχει ήδη τεράστια επιρροή στην ομάδα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τίποτε άλλο πέρα από το ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Η απουσία του Βλάχοβιτς και οι επιλογές στην επίθεση

Τα προβλήματα δεν λείπουν για τη Σερβία στο ξεκίνημα του νέου κύκλου, με σημαντικότερο την απουσία του Ντούσαν Βλάχοβιτς λόγω τραυματισμού. Ο Παούνοβιτς, ωστόσο, εμφανίστηκε σίγουρος για τις εναλλακτικές λύσεις που διαθέτει στην επίθεση. «Ο Βλάχοβιτς αισθάνθηκε μία ενόχληση στη γάμπα και αντιδράσαμε αμέσως βάσει του πρωτοκόλλου. Κάθε απουσία ενός ποδοσφαιριστή που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση είναι σημαντική, όμως διαθέτουμε παίκτες που αγωνίζονται εξαιρετικά.

Έχουμε τον Λούκα Γιόβιτς, τον Ντέγιαν Γιόβελιτς, τον Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς, αλλά και τον Μιλόσεβιτς, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον ρυθμό του στην Πορτογαλία. Διαθέτουμε ποιότητα στην κορυφή της επίθεσης και παίκτες που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μας.

Καλέσαμε 29 ποδοσφαιριστές, καθώς μας περιμένει ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα τεσσάρων αγώνων. Πρέπει να έχουμε τακτική ευελιξία και παράλληλα να διαχειριστούμε σωστά την κόπωση των παικτών».

Παούνοβιτς για Ελλάδα: «Επιδιώκει να είναι πρωταγωνίστρια»

Ο Βέλικο Παούνοβιτς αποθέωσε τόσο την Εθνική Ελλάδας όσο και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. «Γνωρίζω τον Ιβάν από τον χώρο του ποδοσφαίρου και, φυσικά, μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες του. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό προπονητή, ο οποίος αφήνει το αποτύπωμά του όπου κι αν εργάζεται.

Η Ελλάδα θέλει να έχει την μπάλα. Σε κάθε παιχνίδι προσπαθεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ η σταθερότητα και η συνέχεια στη δουλειά της αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα. Εμείς μπαίνουμε σε μία διαδικασία ανανέωσης, αλλά προετοιμαζόμαστε σχολαστικά για όλες τις τακτικές παραλλαγές που μπορεί να παρουσιάσει».

Ο Σέρβος τεχνικός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην πρόοδο που, έχει σημειώσει συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια.

«Το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται στη 12η θέση στην Ευρώπη με βάση κάποια στοιχεία χρηματιστηριακής αξίας, ενώ το δικό μας είναι στην 29η. Αρκεί επίσης να δει κανείς τις υποδομές και τα γήπεδα, το επίπεδο της διοργάνωσης, την προσέλευση και το ενδιαφέρον του κόσμου.

Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι προς το οποίο πρέπει να κινηθούμε κι εμείς. Βλέπουμε πόσοι νέοι Έλληνες ποδοσφαιριστές αγωνίζονται στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Υπάρχει ταλέντο, αλλά παράλληλα έχει δημιουργηθεί ένα καλό σύστημα στις εθνικές ομάδες. Και αυτό αποδεικνύει ότι γίνεται σωστή δουλειά».