Παρότι έχει 0-0-4, η εθνική ομάδα της Σερβίας συγκεντρώνει πιθανότητες να αποφύγει τον απευθείας υποβιβασμό στη League B του Nations League.

Την ώρα που η Ελλάδα φουλάρει για την ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, η εθνική ομάδα της Σερβίας ζορίζεται πολύ και με μηδενική βαθμολογική συγκομιδή μετά από τέσσερις αγωνιστικές, είναι αγκαλιά με την τελευταία θέση της βαθμολογίας στον 2ο όμιλο της League A.

Ωστόσο, το Football Meets Data τονίζει ότι παρά τις τέσσερις ήττες σε ισάριθμα ματς, οι Σέρβοι είναι εκ των φαβορί για να αποφύγουν τον απευθείας υποβιβασμό στη League B του θεσμού! Κι αυτό γιατί μόνο οι δύο χειρότεροι ουραγοί πέφτουν κατευθείαν στην επόμενη κατηγορία, με τους δύο καλύτερους να πηγαίνουν στα μπαράζ.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, Τσεχία και Τουρκία είναι οι χειρότεροι τελευταίοι και έχουν 79,8% και 54,4% πιθανότητες αντίστοιχα για να τερματίσουν εκεί, με τη Σερβία να έχει 51,9%. Η ομάδα του Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων από τους Τούρκους (-5 έναντι -7) και καλύτερη επίθεση από τους Τσέχους (τέρματα 3-8 έναντι 2-7), συνεπώς κάθε γκολ είναι σημαντικό στις τελευταίες αγωνιστικές - με το ενδεχόμενο να κάνει κάποια ομάδα σεφτέ να δύναται να αλλάξει άρδην τα δεδομένα.