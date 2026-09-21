Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκαν στο Ρέντη, όπου άρχισαν την προετοιμασία τους για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League.

Χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της Εθνικης Ελλάδας επί ελληνικού εδάφους ενόψει των τεσσάρων αναμετρήσεων για τη League A του Nations League, αρχής γενομένης από το εκτός έδρας ματς με τη Σερβία, την ερχόμενη Πέμπτη (24/9).

Οσοι έπαιξαν το βράδυ της Κυριακής (20/9) με τους συλλόγους τους έκαναν αποκατάσταση στο γυμναστήριο. Οι υπόλοιποι ακολούθησαν κανονικό προγραμμα με προθέρμανση και δίτερμα σε μικρό χώρο.

Το απόγευμα της Τρίτης (22/9) υπάρχει και παλι προπόνηση στου Ρέντη και στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (23/9) η αποστολή αναχωρεί για Βελιγράδι.