Εθνική Ελλάδας: Έπιασαν δουλειά οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς, την Τετάρτη η αναχώρηση για Βελιγράδι
Χωρίς κανένα αγωνιστικό πρόβλημα ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της Εθνικης Ελλάδας επί ελληνικού εδάφους ενόψει των τεσσάρων αναμετρήσεων για τη League A του Nations League, αρχής γενομένης από το εκτός έδρας ματς με τη Σερβία, την ερχόμενη Πέμπτη (24/9).
Οσοι έπαιξαν το βράδυ της Κυριακής (20/9) με τους συλλόγους τους έκαναν αποκατάσταση στο γυμναστήριο. Οι υπόλοιποι ακολούθησαν κανονικό προγραμμα με προθέρμανση και δίτερμα σε μικρό χώρο.
Το απόγευμα της Τρίτης (22/9) υπάρχει και παλι προπόνηση στου Ρέντη και στις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (23/9) η αποστολή αναχωρεί για Βελιγράδι.
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