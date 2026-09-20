Η Εθνική Ελλάδος έκανε γνωστές τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την έναρξη του Nations League.

Η Εθνική Ελλάδος ρίχνεται στη μάχη του Nations League με τέσσερα παιχνίδια καθώς θα φιλοξενηθεί από τις Σερβία (24/09), θα υποδεχθεί την Ολλανδία (01/10) και θα παίξει δύο ματς μέσα-έξω με τη Γερμανία (27/09 εκτός και 04/10 εντός)

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του σε αυτές τις αναμετρήσεις, με άξιο αναφοράς ότι εκτός έμεινε τόσο ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος πριν από λίγες μέρες υπέγραψε με τον ΑΠΟΕΛ όσο και ο Λάζαρος Ρότα.

Ο τελευταίος ήταν και ο λόγος που υπήρξε καθυστέρηση στην ανακοίνωση των κλήσεων καθώς υπήρχε αναμονή για την κατάσταση ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει. Εν τέλει, τέθηκε εκτός και τη θέση του πήρε ο Μανώλης Σάλιακας. Το ίδιο συνέβη και με τον Κυριακόπουλο που πήρε τη θέση του τραυματία Γιαννούλη αλλά και του Μιχαηλίδη αντί του Χατζηδιάκου.

Συγκεκριμένα: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαϊλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.