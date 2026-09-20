Εθνική Ελλάδος: Οι εκλεκτοί του Γιοβάνοβιτς για το Nations League
Η Εθνική Ελλάδος ρίχνεται στη μάχη του Nations League με τέσσερα παιχνίδια καθώς θα φιλοξενηθεί από τις Σερβία (24/09), θα υποδεχθεί την Ολλανδία (01/10) και θα παίξει δύο ματς μέσα-έξω με τη Γερμανία (27/09 εκτός και 04/10 εντός)
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστή τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του σε αυτές τις αναμετρήσεις, με άξιο αναφοράς ότι εκτός έμεινε τόσο ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος πριν από λίγες μέρες υπέγραψε με τον ΑΠΟΕΛ όσο και ο Λάζαρος Ρότα.
Ο τελευταίος ήταν και ο λόγος που υπήρξε καθυστέρηση στην ανακοίνωση των κλήσεων καθώς υπήρχε αναμονή για την κατάσταση ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει. Εν τέλει, τέθηκε εκτός και τη θέση του πήρε ο Μανώλης Σάλιακας. Το ίδιο συνέβη και με τον Κυριακόπουλο που πήρε τη θέση του τραυματία Γιαννούλη αλλά και του Μιχαηλίδη αντί του Χατζηδιάκου.
Συγκεκριμένα: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαϊλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.
🇬🇷 UEFA 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 | Μαζί ξανά! 💙🤍— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 20, 2026
Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την πρώτη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας στη League A της διοργάνωσης είναι εδώ! ⚽️🙌
Τέσσερα ματς μπροστά μας 🏟️🔥
🗓️ 24/09 | 🇷🇸 Σερβία 🆚 Ελλάδα
🗓️ 27/09 | 🇩🇪 Γερμανία 🆚 Ελλάδα
🗓️… pic.twitter.com/dPAVRHPDw0
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