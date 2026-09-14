Το Nations League μαζί με τις προκριματικές φάσεις των Μουντιάλ και Euro αλλάζουν μορφή, με την UEFA να προχωρά στις σχετικές ανακοινώσεις την Τρίτη (15/9) στη Θεσσαλονίκη.

Το Champions League ήταν μόνο η αρχή! Βλέποντας την επιτυχία που έχει φέρει το ελβετικό μοντέλο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, η UEFA ετοιμάζει σχετικές αλλαγές και στη δομή τόσο του Nations League, όσο και στις προκριματικές φάσεις του Euro και του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η «AS», η UEFA θα προχωρήσει την Τρίτη (15/9) από τη Θεσσαλονίκη στην επικύρωση των αλλαγών γύρω από τις τρεις διοργανώσεις, ενώ παράλληλα θα ανακοινώσει και τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς του Champions League των επόμενων χρόνων.

Κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA στη συμπρωτεύουσα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα ανακοινώσει την εφαρμογή του ελβετικού μοντέλου σε Nations League και προκριματικά Euro και Μουντιάλ, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε το Champions League.

Πρόκειται επί της ουσίας για ένα ενιαίο σύστημα βαθμολογίας, κατά το οποίο 36 ομάδες βρίσκονται στον ίδιο πίνακα και παλεύουν για τον τερματισμό στις πρώτες θέσεις. Στον πίνακα θα συμμετέχουν οι 36 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, με κάθε εθνική ομάδα να δίνει τρεις εντός έδρας αγώνες και τρεις εκτός έδρας σε σύνολο έξι αγωνιστικών.

Κάθε ομάδα θα κληρώνεται με δυο αντιπάλους που θα προκύπτουν από τρία διαφορετικά pot δυναμικότητα, σε ένα σύστημα που βαδίζει στα πρότυπα των τριών κορυφαίων διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA (Champions League, Europa League, Conference League).

Οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας σε όλες τις διοργανώσεις της UEFA έρχονται κατόπιν της αγωνιστικής και εμπορικής επιτυχίας που έχει συνοδεύσει τις αλλαγές στο Champions League, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να ψάχνει να γιγαντώσει όλα τα τουρνουά που διεξάγονται κάτω από την αιγίδα της.