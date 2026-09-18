Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Ζινεντίν Ζιντάν θέλει να δώσει τέλος στην... επίδειξη μόδας που εκτυλισσόταν κάθε φορά που μαζευόταν η εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Νέα εποχή, νέα ήθη και έθιμα στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να ανακοινώνει την πρώτη του αποστολή και να ετοιμάζεται να καθοδηγήσει τους Τρικολόρ στη μετά Ντιντιέ Ντεσάν εποχή, ξεκινώντας από το Nations League.

Παράλληλα, ο Ζιζού βάζει τέλος σε μία συνήθεια που είχε εξελιχτεί σε παράδοση τα τελευταία χρόνια, κόβοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ στην άφιξη των Γάλλων διεθνή στο προπονητικό κέντρο της Γαλλίας.

Εδώ και αρκετά χρόνια, οι Γάλλοι διεθνείς συνήθιζαν να φτάνουν στο Κλερφοντέν ντυμένοι με την τελευταία λέξη της ομάδας, με τα εκκεντρικά ντυσίματα να δίνουν και να παίρνουν, παρέχοντας απλόχερα υλικό στους φωτορεπόρτερ που βρίσκονταν στο σημείο. Κατόπιν σχετικής οδηγίας του Ζιντάν λοιπόν, αυτό δεν θα συμβαίνει πλέον, με τον θρύλο των Μπλε, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Γιουβέντους να επιθυμεί λιγότερα φλας και περισσότερη ηρεμία γύρω από την ομάδα του.