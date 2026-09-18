Γαλλία: Ο Ζιντάν κόβει την πασαρέλα στην εθνική ομάδα
Νέα εποχή, νέα ήθη και έθιμα στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να ανακοινώνει την πρώτη του αποστολή και να ετοιμάζεται να καθοδηγήσει τους Τρικολόρ στη μετά Ντιντιέ Ντεσάν εποχή, ξεκινώντας από το Nations League.
Παράλληλα, ο Ζιζού βάζει τέλος σε μία συνήθεια που είχε εξελιχτεί σε παράδοση τα τελευταία χρόνια, κόβοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ στην άφιξη των Γάλλων διεθνή στο προπονητικό κέντρο της Γαλλίας.
Εδώ και αρκετά χρόνια, οι Γάλλοι διεθνείς συνήθιζαν να φτάνουν στο Κλερφοντέν ντυμένοι με την τελευταία λέξη της ομάδας, με τα εκκεντρικά ντυσίματα να δίνουν και να παίρνουν, παρέχοντας απλόχερα υλικό στους φωτορεπόρτερ που βρίσκονταν στο σημείο. Κατόπιν σχετικής οδηγίας του Ζιντάν λοιπόν, αυτό δεν θα συμβαίνει πλέον, με τον θρύλο των Μπλε, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Γιουβέντους να επιθυμεί λιγότερα φλας και περισσότερη ηρεμία γύρω από την ομάδα του.
Zinedine Zidane s'exprime sur la fin de la médiatisation de l'arrivée des joueurs à Clairefontaine. ❌📸— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 18, 2026
« Clairefontaine c'est Clairefontaine quoi. Je ne sais pas comment vous exprimer ça mais il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Ils arriveront comme ils veulent. Ça, ça… pic.twitter.com/7fUeWOYpph
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.