Γαλλία: Με πέντε νέα πρόσωπα η πρώτη αποστολή του Ζιντάν
Στη νέα εποχή μπαίνει η εθνική ομάδα της Γαλλίας, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να ανακοινώνει την πρώτη του αποστολή, έχοντας αντικαταστήσει τον εμβληματικό Ντιντιέ Ντεσάν στην άκρη του πάγκου.
Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν για τους αγώνες ενάντια σε Ιταλία, Βέλγιο και Τουρκία, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Nations League, βρίσκονται φυσικά σταρ όπως ο Μπαπέ, ο Ολίσε, ο Ντεμπελέ και ο Κονατέ, ωστόσο εντοπίζονται και πέντε νέα πρόσωπα.
Συγκεκριμένα, πέντε ποδοσφαιριστές κλήθηκαν πρώτη φορά στους Τρικολόρ, με τους Ρεστές (Τουλούζ), Ντιουφ (Ίντερ), Ζακέ (Λίβερπουλ), Ντα Κούνια (Κόμο) και Λεπόλ (Ρεν) να έχουν την ευκαιρία να ντεμπουτάρουν με το εθνόσημο στο στήθος. Από την άλλη, απόντες είναι οι αδερφοί Ερναντές, οι αδερφοί Τουράμ, ο Τσουαμενί, ο Καντέ και ο Ντιν.
Αναλυτικά η αποστολή:
Τερματοφύλακες: Μάικ Μενιάν, Γκιγιόμ Ρεστές, Ρομπέν Ρισέ
Αμυντικοί: Άντι Ντιουφ, Ζερεμί Ζακέ, Πιερ Καλουλού, Ιμπραΐμα Κονατέ, Ζιλ Κουντέ, Μαξένς Λακρουά, Αντριέν Τρουφέ, Νταγιό Ουπαμεκανό
Μέσοι: Εντουάρντο Καμαβινγκά, Ραγιάν Σερκί, Λούκας Ντα Κούνια, Μανού Κονέ, Αντριέν Ραμπιό, Γουορέν Ζαΐρ-Εμερί
Επιθετικοί: Μπράντλεϊ Μπαρκολά, Ουσμάν Ντεμπελέ, Ντεζιρέ Ντουέ, Εστεμπάν Λεπόλ, Κιλιάν Μπαπέ, Μικαέλ Ολίσε
📋 Zinédine Zidane a dévoilé sa première liste à la tête de l’Équipe de France 🇫🇷— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 18, 2026
Premières convocations pour 5 nouveaux joueurs : Restes, Diouf, Jacquet, Da Cunha et Lepaul 🙌
🔜 RDV lundi pour le début du rassemblement, avec 4 matchs de Ligue des Nations au programme ! pic.twitter.com/bqdM7HTBCP
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