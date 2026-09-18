Γαλλία: Με πέντε νέα πρόσωπα η πρώτη αποστολή του Ζιντάν

Γαλλία: Με πέντε νέα πρόσωπα η πρώτη αποστολή του Ζιντάν

Γιάννης Πολιάς
Γαλλία: Με πέντε νέα πρόσωπα η πρώτη αποστολή του Ζιντάν

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Δείτε την πρώτη αποστολή του Ζινεντίν Ζιντάν στην εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Στη νέα εποχή μπαίνει η εθνική ομάδα της Γαλλίας, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να ανακοινώνει την πρώτη του αποστολή, έχοντας αντικαταστήσει τον εμβληματικό Ντιντιέ Ντεσάν στην άκρη του πάγκου.

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν για τους αγώνες ενάντια σε Ιταλία, Βέλγιο και Τουρκία, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Nations League, βρίσκονται φυσικά σταρ όπως ο Μπαπέ, ο Ολίσε, ο Ντεμπελέ και ο Κονατέ, ωστόσο εντοπίζονται και πέντε νέα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, πέντε ποδοσφαιριστές κλήθηκαν πρώτη φορά στους Τρικολόρ, με τους Ρεστές (Τουλούζ), Ντιουφ (Ίντερ), Ζακέ (Λίβερπουλ), Ντα Κούνια (Κόμο) και Λεπόλ (Ρεν) να έχουν την ευκαιρία να ντεμπουτάρουν με το εθνόσημο στο στήθος. Από την άλλη, απόντες είναι οι αδερφοί Ερναντές, οι αδερφοί Τουράμ, ο Τσουαμενί, ο Καντέ και ο Ντιν.

Αναλυτικά η αποστολή:

 

Τερματοφύλακες: Μάικ Μενιάν, Γκιγιόμ Ρεστές, Ρομπέν Ρισέ

Αμυντικοί: Άντι Ντιουφ, Ζερεμί Ζακέ, Πιερ Καλουλού, Ιμπραΐμα Κονατέ, Ζιλ Κουντέ, Μαξένς Λακρουά, Αντριέν Τρουφέ, Νταγιό Ουπαμεκανό

Μέσοι: Εντουάρντο Καμαβινγκά, Ραγιάν Σερκί, Λούκας Ντα Κούνια, Μανού Κονέ, Αντριέν Ραμπιό, Γουορέν Ζαΐρ-Εμερί

Επιθετικοί: Μπράντλεϊ Μπαρκολά, Ουσμάν Ντεμπελέ, Ντεζιρέ Ντουέ, Εστεμπάν Λεπόλ, Κιλιάν Μπαπέ, Μικαέλ Ολίσε

@Photo credits: Associated Press
     

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