Το απολαυστικό βίντεο για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ, όπου δεσπόζει φυσικά η κατάκτηση του Euro 2004.

Στη μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, προβλήθηκε το όμορφο, ρετρό, επετειακό video, που εξιστορεί τη διαδρομή της Ομοσπονδίας από την ίδρυση και τις μεγάλες στιγμές μέχρι την απόκτηση του Προπονητικού Κέντρου των Εθνικών Ομάδων, σε μόλις 3 λεπτά!

Δείτε το εκπληκτικό βίντεο