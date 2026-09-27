Η Ελλάδα φιλοξενείται από τη Γερμανία για τη 2η αγωνιστική του Nations League, με τα Πάντσερ να αναζητούν την πρώτη νίκη - δήλωση της νέας εποχής.

Η πρεμιέρα για τη γαλανόλευκη ήταν ονειρική! Γεμάτη εμφάνιση, ευκαιρίες, ανατροπή με... ηδονή στις καθυστερήσεις και στο τέλος μια μεγάλη νίκη με 2-1στην έδρα της Σερβίας για να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Nations League. Το επόμενο εμπόδιο της Εθνικής ωστόσο είναι ακόμα μεγαλύτερο. Μπροστά της περιμένει η Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ, η οποία αναζητά ακόμα την πρώτη της νίκη στη νέα εποχή.

Τα Πάντσερ ψάχνουν μέσω του Nations League αντίδραση μετά από ένα απογοητευτικό Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ η ισοπαλία επί της Ολλανδίας πριν από λίγες ημέρες δεν τους επέτρεψε να χαμογελάσουν. Το επερχόμενο παιχνίδι (27/9, 21:45) απέναντι στο σύνολο του Γιοβάνοβιτς καταφτάνει ως η επόμενη ευκαιρία. Ποιο είναι όμως το δικό τους αποτύπωμα τους τελευταίους μήνες και τί μπορεί να περιμένει η Ελλάδα από την κόντρα στο Άουγκσμπουργκ;

Ο Κλοπ έφτασε στον πάγκο μέσω... Βόρειας Αμερικής

Η Γερμανία ετοιμάζεται για το ματς με την Ελλάδα σε μια μεταβατική περίοδο. Ο Γιούργκεν Κλοπ σήκωσε μανίκια κι έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο λίγες μέρες νωρίτερα απέναντι στην Ολλανδία με στόχο να ξυπνήσει έναν κοιμώμενο γίγαντα. Το Μουντιάλ του 2026 άλλωστε απέδειξε και με το παραπάνω πως τα Πάντσερ δεν είχαν αρκετό καύσιμο στο ντεπόζιτο για να τσαλαπατήσουν (όπως κάποτε) κάθε αντίπαλο στο πέρασμά τους και η απογοητευτική τους πορεία στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για αέρα αλλαγής.

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν άλλωστε δεν κατάφερε σε κανένα σημείο της θητείας του να επαναφέρει τους Γερμανούς στις παλιές τους δόξες. Οι ποδοσφαιριστές του στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ παιδεύτηκαν πολύ για να κατακτήσουν την κορυφή, αφού μέτρησαν μόλις δυο νίκες απέναντι σε Ακτή Ελεφαντοστού και Κουρασάο. Η ήττα από το Εκουαδόρ τελικά δεν τους στοίχισε, όμως το ταξίδι τελείωσε από τον πρώτο κιόλας γύρο των νοκ-άουτ.

Απέναντι στην Παραγουάη, η Γερμανία περιορίστηκε σε μια φλύαρη κατοχής της μπάλας, χωρίς λύσεις στο «κουτί» και δίχως προσωπικότητες για να της δείξουν το δρόμο στα δύσκολα. Το σκληρό κι αμυντικό παιχνίδι της Αλμπιρόχα δεν επέτρεψε στους Γερμανούς να βρουν κενά στο αντίπαλο μισό και το κάζο ολοκληρώθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου η Νασιομανσάφτ γνώρισε τον πρώιμο αποκλεισμό από τη φάση των «32».

Οι αποκαρδιωτικές εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού αναμενόμενα ταρακούνησαν την Ομοσπονδία, η οποία έκρινε πως πρέπει να επουλώσει τα τραύματα ενός πληγωμένου θηρίου. Ενός συνόλου που ψάχνει πλέον το restart στο Nations League υπό τις οδηγίες ενός γεννημένου νικητή.

Η... 44άδα του Κλοπ και οι αλλαγές

Ο ερχομός του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της Νασιοναλμάνσαφτ συνδυάζεται με τη νέα εποχή στην οποία θέλουν να δουν την εθνική τους ομάδα οι Γερμανοί, με τον 59χρονο προπονητή να καλεί... 44 ποδοσφαιριστές για τα ματς του Nations League, σκοπεύοντας να χρησιμοποιήσει ουσιαστικά δύο διαφορετικές αποστολές.

Εξ αυτών, οι 16 δεν είχαν αγωνιστεί ποτέ με το εθνόσημο στο στήθος, τουλάχιστον σε επίπεδο Ανδρών, με τον Kloppo να ξεκαθαρίζει πως «θέλουμε να βοηθήσουμε να προετοιμαστούν αυτοί οι παίκτες για να είναι σε κορυφαίο επίπεδο σε δύο με τρία χρόνια. Το να παίζει μια εθνική ομάδα τέσσερις φορές μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι ασυνήθιστο, δεν επιλέξαμε ομάδα Α και ομάδα Β, τοποθετήσαμε έτσι τα δύο γκρουπ ποδοσφαιριστών ούτως ώστε να δημιουργηθεί καλή ισορροπία ανάμεσά τους».

Στην πρεμιέρα των Πάντσερ υπό τις οδηγίες του Κλοπ, είδαμε ένα... παραλίγο διπλό ενάντια στην Ολλανδία, η οποία πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας χάρη στην εξαιρετική συνεργασία Φαν Μπόμελ-Χάκπο στις καθυστερήσεις - για την οποία ο Κλοπ είχε πράγματα να πει. Στο Άμστερνταμ, ο Γερμανός είδε τον Χάβερτς να αποχωρεί τραυματίας και μαζί με τον Μουσιάλα να τίθενται εκτός μάχης, με Μπούρκαρντ και Βιρτς να καλούνται εσπευσμένα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας τους για να καλύψουν τα κενά.

Αναμενόμενα, στο 1-1 με τους Οράνιε είδαμε τη Γερμανία να παρατάσσεται με 4-3-3 και να προσπαθεί να πιέσει επιθετικά τους Ολλανδούς, παρουσιάζοντας ένα σύνολο πολύ πιο δραστήριο σε σχέση με εκείνο που παρακολουθήσαμε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Φυσικά, θα χρειαστεί καιρός προκειμένου να μετατραπεί η Μάνσαφτ σε αυτό που θέλει να φτιάξει ο Κλοπ, ωστόσο υπάρχει ήδη μία ξεκάθαρη ιδέα.

Αναφορικά δε με το τι περιμένουμε να δούμε απέναντι στην δική μας εθνική ομάδα, ο Γερμανός έχει ήδη αποκαλύψει πως ο Νίμπελ θα βρεθεί στη θέση του Τερ Στέγκεν στο τέρμα, με τον Μπίσεκ να ενδέχεται να αντικαταστήσει τον Σλότερμπεκ στο κέντρο της άμυνας, παίρνοντας θέση δίπλα στον Τα. Ο Εμπνουταλίμπ κέρδισε πόντους αντικαθιστώντας τον τραυματίας Χάβερτς στην πρεμιέρα και θα πάρει φανέλα βασικού, με τον Φίριχ να παρουσιάζεται ως ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Σάντε στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

